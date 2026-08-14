Ига Свентек вернулась на вершину мирового тенниса 1 14.08.2026, 13:55

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Польская теннисистка триумфально выиграла турнир в Торонто.

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла престижный турнир категории WTA 1000 в Торонто. В финале полька победила казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счетом 6:2, 6:3, сообщает «Польское радио».

Это крупнейший триумф Иги Свентек почти за год — последний раз она побеждала на турнире в Южной Корее. С победой ее поздравил президент Польши Кароль Навроцки.

Американские СМИ единодушно подчеркивают, что польская теннисистка возвращается на вершину. В финале Елена Рыбакина никак не могла противостоять великолепно игравшей Свентек. Трибуны в Торонто были буквально заполнены польскими болельщиками — именно в этом городе проживает крупнейшая польская диаспора в Канаде.

На церемонии сразу после матча Ига Свентек вспомнила о последних месяцах, которые были для нее очень непростыми.

«Я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливой оценкой и хейтом. Просто не сдавайтесь, развивайтесь и сосредоточьтесь на себе, потому что вы знаете, что для вас лучше; всегда помните также о том, что ждет вас впереди и какие возможности вас ожидают», — подчеркнула польская теннисистка.

Из Канады Ига Свентек теперь отправится в Цинциннати, где пройдет еще один турнир категории WTA 1000 и где она будет защищать свой титул. Это станет для нее последним испытанием перед стартующим в конце августа турниром Большого шлема US Open.

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