закрыть
14 августа 2026, пятница, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ига Свентек вернулась на вершину мирового тенниса

1
  • 14.08.2026, 13:55
  • 3,560
Ига Свентек вернулась на вершину мирового тенниса

Польская теннисистка триумфально выиграла турнир в Торонто.

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла престижный турнир категории WTA 1000 в Торонто. В финале полька победила казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счетом 6:2, 6:3, сообщает «Польское радио».

Это крупнейший триумф Иги Свентек почти за год — последний раз она побеждала на турнире в Южной Корее. С победой ее поздравил президент Польши Кароль Навроцки.

Американские СМИ единодушно подчеркивают, что польская теннисистка возвращается на вершину. В финале Елена Рыбакина никак не могла противостоять великолепно игравшей Свентек. Трибуны в Торонто были буквально заполнены польскими болельщиками — именно в этом городе проживает крупнейшая польская диаспора в Канаде.

На церемонии сразу после матча Ига Свентек вспомнила о последних месяцах, которые были для нее очень непростыми.

«Я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливой оценкой и хейтом. Просто не сдавайтесь, развивайтесь и сосредоточьтесь на себе, потому что вы знаете, что для вас лучше; всегда помните также о том, что ждет вас впереди и какие возможности вас ожидают», — подчеркнула польская теннисистка.

Из Канады Ига Свентек теперь отправится в Цинциннати, где пройдет еще один турнир категории WTA 1000 и где она будет защищать свой титул. Это станет для нее последним испытанием перед стартующим в конце августа турниром Большого шлема US Open.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук