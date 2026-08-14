«Сгорело 95% товара»: убытки от ударов по складам Wildberries достигли астрономической цифры 9 14.08.2026, 14:11

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Российскую бизнес-империю поставили на грань выживания.

Украинская кампания против Wildberries, лишившая главный маркетплейс России всех крупных складов и примерно трети общих складских мощностей, поставила на грань выживания бизнес-империю Татьяны Ким.

Только прямые убытки Wildberries от потери инфраструктуры к середине августа составили 147–223 млрд рублей, а если учесть демонтаж, вывоз отходов и рекультивацию территорий, могут достигать 278 млрд рублей, подсчитал для Forbes ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко.

Селлеры маркетплейса, по его оценкам, потеряли товаров на 445–507 млрд рублей. Таким образом, общая сумма ущерба может достигать около 800 млрд рублей.

Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках (АПТЭП) Маргарита Евстигнеева оценивает потери продавцов еще выше — 600–700 млрд рублей. С учетом убытков Wildberries общая сумма ущерба может достигать почти 1 трлн рублей.

«У многих сгорело до 95% всего товара. При этом Wildberries считает себя пострадавшей стороной, выплатили небольшим продавцам в среднем по 2000–30 000 рублей, что не покрыло и 20% их убытков», — жалуется Евстигнеева.

Платить Wildberries, ежегодно продававшей товаров на 3% российского ВВП, судя по всему, нечем. После ударов по складам у компании упали обороты и появились признаки кассового разрыва. Селлеры массово жалуются, что Wildberries начала задерживать платежи за проданные товары, а ее дочерний WB Bank запустил кампанию привлечения средств населения на краткосрочные вклады со ставками выше 14% годовых.

Только прямые потери Wildberries уже могли превысить ее годовую прибыль: в прошлом году компания заработала 175 млрд рублей. Судя по всему, дальнейшие выплаты пострадавшим продавцам не планируются, сетует Евстигнеева: «Говорят, что это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, теракт».

Селлерам «как воздух» нужна компенсация потерь за сгоревший товар, хотя бы по себестоимости, а также отмена уплаты налогов «хотя бы до конца года», жалуется крупный продавец Игорь Шанченко, потерявший на складах товара более чем на 400 млн рублей. Но это сотни миллиардов рублей, и в бюджете таких денег нет, говорил ранее Reuters близкий к Кремлю источник.

На конец июля дефицит федеральной казны достиг 6,45 триллиона рублей, что в 1,7 раза выше плана на весь год. Военные расходы, съедающие каждый третий рубль в бюджете, могут превысить запланированный уровень на 40%. Продавцов Wildberries ждут «массовые банкротства», говорил источник Reuters.

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