Названы четыре утренние привычки для долголетия 4 14.08.2026, 13:30

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Эксперт раскрыла свой ежедневный распорядок.

Британка Лесли Кенни, которой в 39 лет врачи предсказывали жизнь в постоянной боли из-за тяжелых хронических заболеваний, смогла полностью восстановить здоровье и «омолодиться» на 40 лет. Сегодня 61-летняя эксперт по долголетию утверждает, что, судя по анализам, её биологический возраст составляет всего 21 год, и делится простыми утренними ритуалами, доступными каждому.

История Лесли впечатляет: узнав о своих заболеваниях во время очередной попытки искусственного оплодотворения, она отказалась сдаваться. Женщина полностью пересмотрела свой рацион, режим сна, уровень стресса и физическую активность. В результате уже через шесть месяцев болезни отступили, в 42 года она забеременела естественным путем, а в 43 родила ребенка, пишет Daily Mail.

По словам Лесли, секрет не в «волшебных таблетках», а в мелких повседневных действиях, которые повторяются годами. Вот 4 простых ритуала, с которых эксперт начинает каждое своё утро.

Питательный завтрак вместо строгих диет

Лесли всегда начинает утро с овсянки, которую заваривает с вечера. В неё она обязательно добавляет семена чиа, льна, подсолнечника, тыквы, а также чернику и кусочки какао-крупы.

«Это самый простой способ получить огромную порцию растительных питательных веществ, клетчатки и полезных жиров в одной тарелке», — объясняет она.

Энергетический чай матча и 5 минут в саду

Вместо кофе Лесли готовит матча (зеленый чай в порошке), иногда добавляя кокосовое молоко и суперфуды. Этот напиток богат природными антиоксидантами, которые защищают клетки от старения и дают длительный заряд энергии.

После этого она обязательно выходит на свежий воздух — даже на несколько минут.

«Я выхожу в сад босиком, смотрю на деревья и мысленно называю три вещи, за которые я благодарна этому миру. Утренний солнечный свет помогает настроить внутренние часы организма, а чувство благодарности прекрасно снимает стресс».

Контрастный душ в конце купания

Вам не нужно нырять в ледяную прорубь. Лесли рекомендует просто включить холодную воду в последнюю минуту принятия душа. Это бодрит, стимулирует кровообращение и укрепляет иммунитет — исследования показывают, что люди, которые так поступают, реже берут больничные.

Перемещение между делами

Чтобы быть в форме, не обязательно часами тренироваться в спортзале. Лесли включает физическую активность в свои обычные утренние дела.

Физические упражнения во время нанесения крема: пока она наносит защитный крем на лицо, она делает несколько глубоких приседаний или балетных плие, укрепляя мышцы ног и ягодиц.

Балансировка: во время чистки зубов можно просто стоять на одной ноге — это прекрасно тренирует координацию и равновесие.

Упражнение «встать с пола»: Лесли регулярно практикует приседание на пол и вставание с него без помощи рук. Исследования доказывают, что эта простая способность напрямую связана с продолжительностью жизни.

«Ни одно из этих действий в отдельности не вернёт вам 20 лет. Долголетие — это то, что мы делаем каждый день на протяжении многих лет. Делайте по утрам то, за что ваш будущий организм обязательно скажет вам «спасибо», — заключает Лесли.

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