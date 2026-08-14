В Пинске бывший выпускник тайно подарил своей школе $15 тысяч

В Пинске бывший выпускник тайно подарил своей школе $15 тысяч7
- 14.08.2026, 19:12
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Даже директор школы не знает, кто именно этот человек.
Не все благотворители любят публичность — некоторые предпочитают делать добро без огласки. Именно так поступил один из выпускников средней школы №9 в Пинске, оплативший для учебного заведения дорогостоящий подарок и попросивший не называть его имени.
Даже директор школы не знает, кто именно этот человек. Единственное, что удалось выяснить — благотворитель окончил школу около двадцати лет назад, сообщает газета «Заря».
Как всё начиналось
По словам директора школы Михаила Николаевского, сейчас выпускник живёт в другом городе, но периодически приезжает в Пинск навестить родителей. Во время одного из таких приездов он решил заглянуть на территорию своей бывшей школы — и обратил внимание, что спортивное оборудование за прошедшие годы почти не обновлялось.
Мужчина связался с директором и предложил решить эту проблему за собственный счёт. «Он связался со мной по телефону и сказал, что, походив по территории школы, заметил, что спортивное оборудование не сильно изменилось за эти годы, и хочет это исправить. Я немного был удивлен такому предложению, но принял его положительно», — вспоминает Николаевский.
Что в итоге получилось
Дальнейшую организацию благотворитель полностью взял на себя: сам нашёл подрядчиков и оплатил все работы — от подготовки основания под площадку до монтажа тренажёров.
Работы стартовали в июне, а уже к августу на территории школы появилась полностью готовая воркаут-площадка. Подарок обошёлся выпускнику примерно в 45 000 рублей — чуть больше 15 000 долларов.
Пустовать новым тренажёрам не пришлось: их быстро освоили и школьники, и жители окрестных домов. Территория площадки открытая, так что заниматься на ней может любой желающий.