Название колготок от Conte вызвало скандал 4 14.08.2026, 19:34

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Фото: Shutterstock

Набоков или японская мода?

Детские колготы от белорусской фабрики Conte стали предметом бурного обсуждения в социальной сети Threads. Дискуссию подняла пользовательница по имени Алиша, заметил сайт blizko.by.

Вопросы вызвали не качество или цена изделия, а название. Колготы назвали Lolita, что напомнило женщине героиню из одноименного скандального произведения Владимира Набокова.

— Детские колготки с чулочным верхом (к самой модели вопросов нет, если что) называть Лолита для меня — это странно. И да, образ Набоковской Лолиты именно такой, туфельки, тонкие колготки… — написала автор.

В комментариях мнения разделились. Некоторые люди согласились с тем, что такое название для детского предмета одежды неэтично, однако были и те, кто говорил не заострять на этом внимание, так как Лолита — обычное женское имя и маркетологи вряд ли закладывали в него какой-то особый подтекст. К тому же, название вполне могло отсылать к одноименному уличному стилю в Японии, основанном на эстетике викторианской эпохи и стиля рококо. Образ строится вокруг скромных, пышных платьев или юбок до колен с подъюбниками, оборками, кружевами и рукавами-буфами, напоминающих старинных фарфоровых кукол.

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