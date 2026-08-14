закрыть
14 августа 2026, пятница, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Название колготок от Conte вызвало скандал

4
  • 14.08.2026, 19:34
  • 4,554
Название колготок от Conte вызвало скандал
Фото: Shutterstock

Набоков или японская мода?

Детские колготы от белорусской фабрики Conte стали предметом бурного обсуждения в социальной сети Threads. Дискуссию подняла пользовательница по имени Алиша, заметил сайт blizko.by.

Вопросы вызвали не качество или цена изделия, а название. Колготы назвали Lolita, что напомнило женщине героиню из одноименного скандального произведения Владимира Набокова.

— Детские колготки с чулочным верхом (к самой модели вопросов нет, если что) называть Лолита для меня — это странно. И да, образ Набоковской Лолиты именно такой, туфельки, тонкие колготки… — написала автор.

В комментариях мнения разделились. Некоторые люди согласились с тем, что такое название для детского предмета одежды неэтично, однако были и те, кто говорил не заострять на этом внимание, так как Лолита — обычное женское имя и маркетологи вряд ли закладывали в него какой-то особый подтекст. К тому же, название вполне могло отсылать к одноименному уличному стилю в Японии, основанном на эстетике викторианской эпохи и стиля рококо. Образ строится вокруг скромных, пышных платьев или юбок до колен с подъюбниками, оборками, кружевами и рукавами-буфами, напоминающих старинных фарфоровых кукол.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук