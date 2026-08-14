Экономист главного банка Кремля прогнозирует поражение РФ и революцию 9 14.08.2026, 20:06

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Экономические издержки только нарастают.

Россия не сможет выиграть конкуренцию в «войне на истощение», когда Украину поддерживает западный мир. Об этом на сессии Никитского клуба заявил Андрей Клепач, главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), ключевого российского госбанка, который финансирует нацпроекты Кремля и имеет статус «госкорпорации развития», сообщает The Moscow Times.

По словам Клепача, издержки российской экономики от санкций и западной блокады растут, ущерб от украинских ударов по портам, инфраструктуре, химическим и нефтезаводам увеличивается, а Россия всё больше отстает от мира в развитии технологий.

«Мы отстаём. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причём, я уже сказал, мы её проигрываем не только Китаю и США, мы в чём-то её проигрываем Украине. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена, демографическая катастрофа. Но, ещё раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает. Конечно, там огромная финансовая помощь <…> При такой помощи на военные расходы и их собственные расходы — это примерно почти 50% нашего бюджета», — сказал Клепач.

«Мы в этой в войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там всё рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки», — продолжил Клепач.

Он напомнил, что после военного бума 2023–24 гг. российская экономика в этом году перешла к падению, резко сократились инвестиции, а гражданские отрасли промышленности скатились в рецессию — от авиапрома и производства стройматериалов до легкой и пищевой промышленности. Ситуацию усугубляет сверхжесткая политика ЦБ РФ, который, по мнению Клепача, несёт ответственность как минимум за половину экономического спада.

«Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре — портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике — нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики», — сказал Клепач.

Ужесточение санкций США в конце 2025 года привело к тому, что Индия и Китай начали сокращать закупки российской нефти, «несмотря на все многократные заявления о том, что они санкциям не подчиняются», напомнил он. С учётом вероятной новой волны санкций и «нарастающих потерь от ударов ВСУ» потенциальные темпы роста российской экономики могут не превысить 1–1,5%.

По словам Клепача, всё это неизбежно приведёт Россию к «социальному кризису», причём «тогда, когда его никто особо не ожидает».

«Но никто не ожидал, я напомню, и Февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что „мы не доживём“, но дожил уже через несколько месяцев. Ситуация в Союзе 1991 года — мы к ней шли долго и последовательно, и все понимали, что идём к кризису, но не было фатальной неизбежности в том, чтобы Союз распался», — сказал Клепач.

«Я верю, что Россия не развалится, но то, что мы придём к социальному кризису, я почти уверен. Экономически мы не рухнем, но и наше отставание будет нарастать со всеми вытекающими последствиями», — заключил он.

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