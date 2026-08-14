США разослали странам НАТО анкеты с вопросами о Трампе

США разослали странам НАТО анкеты с вопросами о Трампе7
- 14.08.2026, 19:42
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В опросниках есть вопрос, поддерживали ли страны внешнюю политику Вашингтона.
США направили странам-членам НАТО документ с вопросами для оценки их поддержки политики президента Дональда Трампа.
Об этом сообщило Bloomberg в пятницу, 14 августа.
В частности, в анкетах содержатся вопросы о том, поддерживали ли страны-адресаты публично внешнюю политику США и какие ограничения они накладывали на использование американскими военными своих баз.
У стран НАТО также спрашивают, есть ли у них «публично высказанные возражения» против норм, препятствующих заключению контрактов с американскими фирмами. Приводится и прямая цитата министра обороны США Пита Хегсета.
«Продемонстрировала ли страна согласие с подходом США действовать „решительно, четко и тихо“?» (отсылка к выступлению Хегсета на саммите Диалог Шангри-Ла в Сингапуре в мае 2026 года).
Опросник разослали через несколько недель после начала шестимесячного пересмотра администрацией Дональда Трампа военного присутствия США в Европе (должен завершиться в декабре).
Как сообщили собеседники Bloomberg, пожелавшие остаться анонимными, союзники не согласны с таким шагом и считают его попыткой принудить их к лояльности в обмен на защиту.
Чиновник НАТО, к которому обратилось издание, подтвердил, что США работают с союзниками над пересмотром военного присутствия в Европе, но не стал комментировать опросник. Комментариев со стороны Пентагона также не было.