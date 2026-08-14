Азербайджан и Армения прощаются с Москвой Telegram-канал «Сито Сократа»

14.08.2026, 20:22

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Путин теряет Южный Кавказ.

Заявление главы правительства Армении Никола Пашиняна относительно скорого начала экспорта армянской продукции в Азербайджан указывает на переход мирного процесса от политических договоренностей к практическому экономическому взаимодействию.

Возобновление торговых отношений, отсутствовавших с 1988 года, выступает логичным шагом после заключения в 2025 году в Вашингтоне «соглашения о снятии ограничений», создавая взаимную заинтересованность в сохранении стабильности и укреплении доверия между двумя странами.

Для Армении развитие торговли с Азербайджаном является частью последовательной политики по снижению зависимости от российских посредников в региональных вопросах. Ереван стремится выстраивать прямой диалог с Баку и самостоятельно определять параметры взаимодействия с соседями, что ощутимо усиливает политическую субъектность республики и планомерно уменьшает влияние Москвы на процессы, происходящие на Южном Кавказе.

Продвижение прямого армянского и азербайджанского диалога свидетельствует о постепенном изменении роли России в региональных процессах. Ереван стремится к тому, чтобы ключевые вопросы двусторонних отношений решались непосредственно государствами региона, что соответствует курсу на расширение взаимодействия с другими международными партнерами, хотя данный процесс вызывает серьезные опасения у сторонников традиционной ориентации на безопасность со стороны Москвы.

Развитие экономических связей между Арменией и Азербайджаном открывает перспективу восстановления региональной взаимосвязанности после многолетнего конфликта. Возобновление торговых маршрутов и расширение контактов между бизнесом двух стран могут создать новые экономические стимулы для приграничных регионов, снизить последствия многолетней изоляции и кардинально изменить традиционную модель конкуренции на Южном Кавказе.

В правительстве Пашиняна считают, что развитие прямых экономических связей может стать одним из ключевых факторов долгосрочной стабилизации.

Рост торговли и формирование взаимной экономической заинтересованности повышают цену возможной эскалации для обеих сторон, поскольку потенциальные военные действия нанесут прямой ущерб финансовым интересам предпринимателей и бюджетам обоих государств.

Тем не менее, критический анализ показывает, что реализация объявленных намерений сталкивается с существенными рисками, среди которых остаются неопределенность транспортных тарифов и риски экономического дисбаланса. Полноценный запуск экспорта потребует не только политической воли руководства, но и глубокой трансформации институтов, способных гарантировать безопасность сделок в условиях еще не до конца преодоленного взаимного недоверия.

Стратегический выбор Армении в пользу экономической интеграции с соседним государством демонстрирует желание Еревана стать самостоятельным игроком, способным извлекать выгоду из географического положения. Успех данной политики покажет, насколько экономическая целесообразность способна преодолеть многолетнее политическое противостояние и трансформировать кавказский регион в пространство стабильного сотрудничества.

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