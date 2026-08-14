Горячий август для Путина
- Виталий Шапран
- 14.08.2026, 20:42
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Российское правительство наврало об успехах.
Правительство РФ в свойственной ему манере на прошлой неделе доложило об очередных победах на экономическом фронте. За июль 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили рекордные 934 млрд рублей, что целых на 37% больше, чем в июне. И казалось бы, вот она мечта Путина, но, как оказалось, – опять ложь.
В последний месяц квартала российские нефтяные компании выплачивают квартальный налог, за второй квартал он составил 396 млрд рублей. По сути, это остаточный эффект от войны в Иране и высоких цен на нефть в апреле и мае.
Если вычесть этот квартальный налог из общей суммы доходов, то получается, что месячные доходы составили всего 539 млрд рублей, а это уже на 21% меньше, чем в июне.
Дальше больше: российские нефтяники в июле получили по демпферу 113 млрд рублей, это в 1,86 раза меньше, чем в июне. Учитывая, что выплаты по демпферу компании в основном используют на ремонт НПЗ, а удары Украины не стали менее сильными, российское правительство решило сэкономить на ремонте НПЗ, сделав ставку на импорт топлива.
Впрочем, если исключить демпфер и квартальный эффект, то получится, что месячные нефтегазовые доходы РФ в июле упали на 35,3%, при том что сообщается о росте на 37%.
Август для российского бюджета будет довольно тяжелым месяцем. Квартального эффекта уже не будет, как и рекордных цен на нефть, а вот необходимость в ремонтах НПЗ после ударов остается. Кроме того, приближается осень, на которую перенесли плановые ремонты НПЗ.
Конечно, Путин может начать еще одну войну на Ближнем Востоке руками КCИР или хуситов, но в июле это не очень помогло. В августе же за беспокойных хуситов взялись одновременно армия Саудовской Аравии и Йемен.
Поэтому перспективы августа в РФ становятся все хуже: налоговая цена на нефть в июле (по ней будут рассчитывать доходы бюджета за август) составила 59,02 доллара за баррель. Цена упала на 6,3%, и оказалось, что цены на мировом рынке нефти и цены на российскую нефть – это все-таки разные цены, и им могут быть присущи даже противоположные тенденции.
Виталий Шапран, «Фейсбук»