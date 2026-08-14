Украина ввела санкции против двух белорусских компаний 1 14.08.2026, 21:05

1,262

Они причастны к вывозу зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против двух белорусских компаний — ООО «Ростагроинвест» и ООО «Триал Эксперт». Об этом сообщает Офис президента Украины.

Обе компании зарегистрированы в Минске. «Ростагроинвест» специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а «Триал Эксперт», согласно информации на её сайте, занимается производством, розливом и транспортировкой растительных масел.

По данным украинской стороны, обе компании причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий страны.

Всего в новый санкционный пакет вошли 28 юридических лиц, 13 морских судов и 11 граждан России.

Напомним, Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com