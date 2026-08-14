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Украина ввела санкции против двух белорусских компаний

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  • 14.08.2026, 21:05
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Украина ввела санкции против двух белорусских компаний

Они причастны к вывозу зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против двух белорусских компаний — ООО «Ростагроинвест» и ООО «Триал Эксперт». Об этом сообщает Офис президента Украины.

Обе компании зарегистрированы в Минске. «Ростагроинвест» специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а «Триал Эксперт», согласно информации на её сайте, занимается производством, розливом и транспортировкой растительных масел.

По данным украинской стороны, обе компании причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий страны.

Всего в новый санкционный пакет вошли 28 юридических лиц, 13 морских судов и 11 граждан России.

Напомним, Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко.

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