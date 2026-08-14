В Новороссийске приостановили экспорт сырой нефти 1 14.08.2026, 21:12

Иллюстрационное фото

Это главный порт РФ на Черном море.

Экспорт сырой нефти с российского терминала Шесхарис в черноморском порту Новороссийск был приостановлен в пятницу, 14 августа, после атаки беспилотников. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, речь идёт об очередном сбое в работе одного из ключевых нефтеэкспортных узлов России. Терминал Шесхарис, через который ежесуточно проходит около 700 тысяч баррелей сырой нефти, является главным российским объектом по экспорту нефти на Черноморском побережье.

В пятницу власти Новороссийска вновь предупредили жителей об угрозе атаки беспилотников. По словам одного из источников, после попытки удара по терминалу один из танкеров, который должен был загружаться нефтью в порту, утром в пятницу вышел в открытое море.

Порт приостановил как погрузку сырой нефти, так и приём нефти на терминал — резервуары для хранения оказались заполнены из-за прекращения отгрузки, уточнил собеседник агентства.

Остановка терминала произошла после нескольких месяцев рекордно высоких объёмов экспорта. Как рассказал источник, знакомый с данными об отгрузках, в июле поставки нефти через Новороссийск составляли почти 1 млн баррелей в сутки, а в июне — около 800 тысяч баррелей в сутки. Через порт экспортируется российская нефть сорта Urals, казахстанская смесь KEBCO, а также нефть Siberian Light.

Это уже не первый подобный инцидент на черноморском побережье России за последнее время. Ранее, в июле, атаки беспилотников временно остановили отгрузку нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска, что привело к сокращению поставок нефти сорта CPC Blend и затронуло крупных покупателей, включая Турцию.

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