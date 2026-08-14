Белорусы возмущены поведением чиновников от образования 14.08.2026, 22:10

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Школы продолжают «преследовать» выпускников.

Белорусские родители жалуются на странную практику: даже после получения аттестата школы не оставляют выпускников в покое. Учебные заведения требуют от тех, кто не поступил в вуз, официально подтвердить трудоустройство или обучение на курсах — иначе семье грозят проверками и визитами милиции.

История получила огласку после того, как одна из матерей выпускниц опубликовала в соцсети Threads недоуменный пост: помимо стандартного отчёта о поступлении, школа теперь требует справку о трудоустройстве или учёбе на курсах в случае непоступления. Женщина уточнила, что её дочь имеет инвалидность и по медицинским показаниям может учиться лишь по одной специальности, доступной только в вузах — а работодатели неохотно берут на работу даже здоровых несовершеннолетних.

Публикация собрала сотни откликов. Часть комментаторов рассказала о похожем личном опыте: по их словам, отсутствие документа об учёбе или работе может привести к тому, что семью запишут в категорию «тунеядцев», а к ребёнку домой приезжает милиция с целью «трудоустроить». Другие пользователи советовали просто игнорировать подобные требования, указывая, что после получения обязательного среднего образования никаких дополнительных обязательств перед школой у выпускника нет, а формальной законодательной нормы, обязывающей отчитываться, никто предъявить не может.

К обсуждению подключились и сами учителя, которые признались, что тоже недовольны этой практикой — она нигде официально не прописана, но именно с них требуют «любой ценой» добиться отчётности от бывших учеников. Один из педагогов рассказал, что после жалобы отца одного из выпускников, не желавшего отвечать на подобные вопросы, написал докладную и отказался и дальше заниматься этим видом контроля. Некоторые учителя признают, что подобное давление — одна из причин, по которой опытные педагоги уходят из профессии.

Автор исходного поста сообщила, что направила официальную жалобу в Министерство образования Беларуси и пообещала сообщить о полученном ответе.

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