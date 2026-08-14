В Махачкале начались протесты 1 14.08.2026, 21:33

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Митингующие перекрывают дороги.

В российской Махачкале около месяца наблюдаются перебои с электричеством. Из-за этого жители города трижды за последние восемь дней перекрывали дороги. 6 августа дорогу перекрыли жители улицы Ахмата Кадырова, 12 августа — улицы Каммаева, а накануне — улицы Ирчи Казака, сообщает «7х7». Отмечается, что в двух случаях махачкалинцам удалось добиться восстановления электроснабжения.

Во время перекрытия улицы Каммаева к жителям приехал руководитель энергоснабжающей организации «Дарэнерго». По данным «7х7», на улице Ирчи Казака света не было в течение двух суток. После её перекрытия администрация Махачкалы заявила, что причиной отключения стал сбой в работе компании «ДагЭнерЖи» и что специалисты начали работу по восстановлению электроснабжения.

«В Махачкале на улице Каммаева и на других улицах Первой Махачкалы свет отключают почти каждый день. Уже второй месяц. С 13:00 до 20:00. А иногда даже до полуночи. <…> Почему до сих пор не могут решить проблему со светом и сколько это может продолжаться? Чем занимаются организации, ответственные за это?» — пожаловались жители города в соцсетях.

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