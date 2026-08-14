Белорусские банки резко подняли комиссии за наличные российские рубли 14.08.2026, 21:35

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До 15–20%.

Белорусские банки продолжают ужесточать условия по операциям с наличной российской валютой: в некоторых случаях комиссия за внесение рублей на счёт теперь достигает 20%. Новые тарифы касаются в первую очередь нерезидентов, пополняющих счета наличными российскими рублями, пишет РБК.

Подобная тенденция фиксируется не только в Беларуси, но и в Казахстане с Кыргызстаном — банки объясняют ужесточение резким притоком рублёвой наличности и растущими расходами на её обслуживание.

Какие тарифы установили белорусские банки

Сразу несколько банков — МТБанк, белорусские «дочки» Сбербанка и ВТБ, БелВЭБ, Беларусбанк, Технобанк и Цептер Банк — ввели комиссию в 15% за приём наличных российских рублей от нерезидентов.

Даты вступления новых условий в силу отличаются: МТБанк и ВТБ подняли комиссию с 10 августа, Сбербанк — с 15 августа, а БелВЭБ и Беларусбанк переходят на новые тарифы с 20 августа.

Приорбанк с 14 августа начал взимать 5% от суммы внесённых наличных рублей.

Рекордную среди упомянутых банков комиссию установил «Нео Банк Азия»: с 29 июля прием наличных российских рублей через кассу при пополнении текущих счетов физлиц обходится клиентам в 20%.

Для сравнения — ранее комиссии в белорусских банках обычно не превышали 2–5%.

Почему банки повышают сборы

Банки стран ЕАЭС начали массово вводить комиссии за приём наличных рублей ещё в июне 2026 года. Одна из главных причин — стремительный приток наличности, из-за которого у банков скапливается избыточная рублёвая ликвидность.

Дополнительно растут издержки на инкассацию, транспортировку и последующую конвертацию наличных средств.

Собеседник РБК в одном из белорусских банков также связал рост подобных операций с тем, что россияне стали активнее вывозить наличные рубли в страны ЕАЭС и размещать их в местных банках — на фоне усиления контроля за наличным оборотом внутри России.

Что это значит для клиентов

Для рядовых клиентов ключевое изменение в том, что внесение наличных российских рублей на счёт в белорусском банке может заметно подорожать. К примеру, при комиссии 15% за внесение 100 тыс. рублей сбор составит 15 тыс., а при ставке 20% — уже 20 тыс. рублей.

Условия у разных банков различаются: где-то повышенный тариф действует только для нерезидентов, где-то — зависит от способа внесения средств и типа счёта. Поэтому перед крупным переводом наличных стоит заранее уточнить актуальные тарифы конкретного банка и дату их вступления в силу.

Отдельно стоит отметить, что речь идёт именно о комиссии за приём наличных рублей — сам факт наличия счёта в белорусском банке или безналичные поступления могут регулироваться другими тарифами.

Похожая практика распространяется и в других странах

Аналогичные меры вводят банки Казахстана и Кыргызстана. Так, казахстанский Банк ЦентрКредит с 12 августа поднял комиссию за приём наличных рублей с 5 до 10%, а Halyk Bank увеличил тариф для розничных клиентов до 15%.

Экоисламикбанк из Кыргызстана также повысил комиссию с 5 до 10%.

В Армении отдельные банки ранее пошли ещё дальше — временно приостанавливали операции с наличными российскими рублями.

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