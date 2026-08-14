The Guardian: Путин испугался мобилизации 14.08.2026, 22:16

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Ставка будет на контрактников.

Кремль пока не собирается отказываться от своих требований по полному захвату вписанных в Конституцию РФ украинских регионов, несмотря на усугубляющуюся проблему нехватки людских ресурсов и роста потерь на фронте. Однако, как сообщили The Guardian два источника, знакомых с ходом обсуждений этого вопроса в Москве, пока нет никаких признаков того, что Путин пойдет на новую волну принудительной мобилизации для пополнения своих войск. О том, что сейчас нет никаких сигналов о принятии такого решения, газете также заявил неназванный высокопоставленный западный чиновник.

На данный момент российское руководство, судя по всему, намерено заставить как можно больше россиян подписать контракты с Минобороны, нежели рисковать проведением нового набора по мобилизации, сказали собеседники, знакомые с позицией Кремля. Это косвенно подтверждает другой источник — сотрудник агентства по вербовке в центральной России. Его компания должна ежемесячно находить от 20 до 30 мужчин для отправки на войну, при этом за перевыполнение плана предусмотрены бонусы, а за невыполнение — штрафы. «В прошлом году было проще. Сейчас становится все труднее», — сказал собеседник на условиях анонимности.

Этот же источник заявил, что в его организации также обсуждается возможная мобилизация, однако никаких распоряжений или признаков скорого начала нового призыва не поступало.

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