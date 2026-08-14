ISW: ВСУ освободили более 600 кв. км украинской территории 14.08.2026, 22:34

Украина готовится к новому удару.

Украинские войска в ходе контрнаступательной операции, продолжавшейся с 29 января по 12 августа 2026 года, освободили свыше 626 кв. км территории на Александровском направлении и в северной части Гуляйпольского направления — на участке фронта, где сходятся Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. Такую консервативную оценку дал американский Институт изучения войны (ISW), проверивший данные, озвученные украинским руководством 12 августа.

Сам Киев заявлял о более масштабных результатах — освобождении свыше 745 кв. км территории и 26 населённых пунктов, а также о зачистке от российских «инфильтрантов» ещё около 300 кв. км в тылу.

Украинский OSINT-проект DeepState впервые отразил продвижение ВСУ на своей карте — ранее это не делалось из соображений безопасности. Согласно карте, около 240 кв. км перешли под уверенный контроль Украины, а остальная территория обозначена как «серая зона».

По подсчётам аналитиков, за тот же период — с января по август — российские войска заняли в общей сложности 586 кв. км украинской территории по всем направлениям фронта. Президент Владимир Зеленский заявлял, что целью операции было сорвать российское весенне-летнее наступление и вытеснить российские подразделения из Днепропетровской области.

В ISW отмечают, что успех украинского контрнаступления обеспечило сочетание нескольких факторов: усовершенствованное оперативное планирование командования, кампания по подавлению и уничтожению российских систем ПВО, наращивание ударов средней дальности по логистике противника, а также преимущество Украины в применении беспилотников и блокировка сети Starlink для российских войск. По оценке аналитиков института, операция демонстрирует способность Украины добиваться значительных тактических успехов при возобновлении ограниченного применения механизированных маневренных групп на отдельных участках фронта.

Также в институте подсчитали, что за аналогичный период российские войска по всей линии фронта потеряли около 233,7 кв. км территории, сумев занять лишь 383 кв. км новых площадей.

Военный обозреватель Ян Матвеев отметил, что в ближайшее время украинское командование, вероятно, снимет запрет на освещение операции и на Лиманском направлении. По его данным, украинские силы готовятся «срезать» контролируемый Россией выступ к северу от города.

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