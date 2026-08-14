Белорусский шахматист сенсационно вышел в финал Кубка мира
- 14.08.2026, 22:25
Его ждет Магнус Карлсен.
Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик вышел в финал главного киберспортивного соревнования мира — Esports World Cup. Оффлайн-ивент проходит в Париже.
Он проходит по системе с выбывание и с участием шестнадцати лучших шахматистов мира.
В 1/2 финала Лазавик обыграла американского шахматиста японского происхождения Хикару Накамуру — 2:0.
16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также вышел в финал.
В полуфинале Карлсен, представляющий киберспортивную команду Team Liquid, победил Алирезу Фирузджу из Франции (Team Falcons) со счетом 4:1.
Финал и матч за третье место пройдут 15 августа.