Белорусский шахматист сенсационно вышел в финал Кубка мира 14.08.2026, 22:25

Его ждет Магнус Карлсен.

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик вышел в финал главного киберспортивного соревнования мира — Esports World Cup. Оффлайн-ивент проходит в Париже.

Он проходит по системе с выбывание и с участием шестнадцати лучших шахматистов мира.

В 1/2 финала Лазавик обыграла американского шахматиста японского происхождения Хикару Накамуру — 2:0.

16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен также вышел в финал.

В полуфинале Карлсен, представляющий киберспортивную команду Team Liquid, победил Алирезу Фирузджу из Франции (Team Falcons) со счетом 4:1.

Финал и матч за третье место пройдут 15 августа.

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