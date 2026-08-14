«Такого еще не было в истории» 14.08.2026, 22:55

Силы обороны Украины запустили в 2026 году тысячи беспилотников по России.

В 2026 году Украина запустила тысячи беспилотников средней и большой дальности по территории России и оккупированным территориям, поражая цели на огромной площади. Об этом в своём блоге пишет известный OSINT-эксперт Клемен Молин, который проанализировал масштаб украинской кампании ударов по российской логистике, энергетике и транспорту.

Удар по энергетике на оккупированных территориях

Подразделение «Птахи Мадяра» продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях. С начала июля поражено 240 электроподстанций и трансформаторов — преимущественно в Крыму и на юге. В последних ударах фокус сместился с Крыма на южные районы оккупированных территорий: практически все электроподстанции полуострова уже неоднократно подвергались атакам, и большинство из них не работает уже несколько месяцев.

По мнению аналитика, интенсивность этих ударов — 240 за два месяца — говорит о том, что цель кампании не столько подготовка России к зиме, сколько лишение электроэнергии промышленных предприятий, городов и армии противника. Для сравнения: за тот же период Россия нанесла около 40 ударов по украинским электроподстанциям.

Удары по топливной инфраструктуре и грузовикам

По количеству атак на автозаправочные станции Россия опережает Украину примерно в четыре раза. Однако Молин обращает внимание на другой показатель: Украина уничтожила более 100 топливозаправщиков, из-за чего многие российские АЗС оставались без топлива на протяжении нескольких недель.

Продолжаются и массированные удары по грузовому транспорту беспилотниками средней дальности. С начала мая в зоне поражения от 20 до 200 км уничтожено или повреждено не менее 1785 грузовиков и других транспортных средств — многие из них перевозили технику, военнослужащих, снабжение, боеприпасы или топливо. В сети продолжают появляться кадры с оккупированных территорий, фиксирующие множество уничтоженных грузовиков вдоль дорог. Приоритетными целями остаются трасса Ростов — Крым и маршруты снабжения в направлении Донецка.

В ответ российская сторона стала объединять ценные транспортные средства в колонны под прикрытием ствольных средств ПВО. Эта тактика частично работает, однако имеет обратную сторону: крупные колонны хорошо заметны и превращаются в удобную мишень.

Ситуация в Черном море и дальнейшие вызовы

Июльская кампания против судов российского «теневого флота» в Чёрном море, судя по всему, завершилась или временно приостановлена. Тем не менее операции в регионе продолжаются — подтверждением тому стали недавние удары по Новороссийску.

Сейчас украинские силы, по данным аналитика, атакуют объекты энергетики, грузовой транспорт, средства ПВО, радары, системы радиоэлектронной борьбы и тыловые базы — параллельно с ударами большой дальности вглубь территории России.

Среди ключевых вызовов для Украины Молин выделяет: развитие российских средств подавления Starlink, противодействие российским ударам средней и большой дальности (включая применение «Герань-4»), наращивание давления на логистику противника, а также поиск и уничтожение российских пусковых установок «Искандер» и комплексов ПВО.

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