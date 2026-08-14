Рынок акций в России показал рекордное падение с сентября 2022 года 14.08.2026, 22:07

Аналитики считают, что оно продолжится.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной сессии в пятницу, 14 августа, рухнул на 4,29%, до 2136,35 пункта. Это самое сильное падение за день с 26 сентября 2022 года, когда IMOEX потерял 7,49%, подсчитал РБК. Предыдущий антирекорд последних лет был установлен 16 июля этого года, но тогда индекс упал чуть меньше — на 4,24%.

На вечерней сессии акции смогли лишь немного отскочить. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, снизился на 3,56% к закрытию вечерних торгов четверга и был у 2140,52 пункта, свидетельствуют данные на 19:28 по Минску.

«В пятницу, 14 августа, российский фондовый рынок, открывшись в неуверенном плюсе, быстро сменил настроение, позволив «медведям» резвиться до закрытия торгов, и в результате обрадованные «медведи», выражаясь на биржевом сленге, укатали рынок «в труху», — прокомментировала ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, сегодняшний обвал, по всей видимости, был связан с обострением в геополитике. При этом инвесторы проигнорировали даже рост нефтяных цен.

Утром в пятницу индекс Мосбиржи был выше 2240 пунктов, но уже днем упал ниже 2200 пунктов. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о недопустимости остановки боевых действий на текущей линии соприкосновения. Он также сказал, что Москва ужесточит методы для разрушения того, чем Запад «подпитывает машину военной поддержки» Киева.

«Вызывают опасения и возобновившиеся атаки на топливную инфраструктуру, и сигналы с топливного рынка — в ряде регионов вновь вводят лимиты на продажу бензина», — отметила эксперт «БКС Мир инвестиций» Анастасия Попова.

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