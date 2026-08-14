Киев передал Трампу секретный доклад 14.08.2026, 21:47

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Фото: Getty Images

В нем говорится, что у России нет шансов захватить Донбасс.

Украинская сторона в частном порядке передала администрации Дональда Трампа оценку, согласно которой Россия не сможет установить контроль над всей территорией Донецкой области даже к 2027 году. Об этом со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, сообщает Kyiv Independent.

Согласно документу, который посольство Украины в Вашингтоне передало американской администрации, темпы продвижения российских войск замедлились до менее чем 100 квадратных километров в месяц. Поскольку Украина по-прежнему удерживает около 21–22% территории Донецкой области, при сохранении нынешних темпов достижение заявленных Москвой целей может «потенциально» сместиться на период после 2027 года.

Авторы публикации отмечают, что переданная Киевом оценка должна побудить Вашингтон пересмотреть предположение о способности России добиться контроля над украинскими территориями силовым путём, если сама Украина не откажется от них добровольно.

Неназванный представитель Белого дома подтвердил изданию, что администрация Трампа действительно получила эту украинскую оценку. «Президент и его команда, как и прежде, привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистом в отношении того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения», — заявил он.

В документе также содержится предупреждение о том, что Кремль может попытаться компенсировать неудачи на фронте за счёт усиления вербовки контрактников, а после сентябрьских выборов — возможного объявления принудительной мобилизации ещё до 500 тысяч человек.

Подобный шаг может стать ответом на высокие потери российской армии: по украинским данным, приведённым в документе, только в июле они составили около 42,8 тысячи человек.

Отдельный раздел документа посвящён итогам украинской кампании дальних ударов по территории России. Утверждается, что атаки на нефтяную инфраструктуру сократили нефтеперерабатывающие мощности страны-агрессора более чем на 30%, а экономический ущерб оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Кроме того, по данным документа, Украина нанесла удары примерно по 200 судам, связанным с так называемым теневым флотом России в Чёрном и Азовском морях.

При этом в документе также содержится предупреждение американскому руководству об остром дефиците у Украины ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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