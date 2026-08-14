Секретное контрнаступление ВСУ: что известно на данный момент 23 14.08.2026, 19:03

9,218

Украина освободила самую большую территорию с осени 2022 года.

12 августа Владимир Зеленский объявил о результатах наступательной операции, которая проводилась на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей с января 2026 года. Украинской армии удалось освободить самую большую территорию с осени 2022 года. Что об этом известно, пишет украинская служба BBC.

Первый этап операции ВСУ на Александровском направлении начался 29 января. На тот момент российские войска, вторгшиеся летом 2025 года в Днепропетровскую область, приближались к важному с логистической точки зрения поселку Покровское (не путать с Покровском в Донецкой области) и его южной окраине — селу Александровка.

Одновременно российская армия вела наступательные действия на флангах, пытаясь севернее в Днепропетровской области захватить поселки Великомихайловка и Новопавловка, а южнее — населенные пункты в Запорожской области возле Гуляйполя.

Если бы российским военным удался этот замысел, они смогли бы прорвать оборону украинского укрепленного района в Орехове и выйти на ближние подступы к Запорожью с востока.

Фото: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Чтобы сорвать планы российских военных, украинское военное командование разработало и начало контрнаступательную операцию на этом участке.

Первая часть операции длилась с конца января по апрель, а вторая — с 5 мая до начала августа.

Операция была проведена силами четырех бригад десантно-штурмовых войск (ДШВ) и двух штурмовых полков.

Что удалось освободить

По словам главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого, в ходе первого этапа наступательной операции удалось освободить территорию площадью 450 кв. км, в ходе второго — 490 кв. км.

В целом за время наступления удалось взять под контроль 745 кв. км и зачистить от российских инфильтрированных групп около 300 кв. км в тылу территории, заявляют украинские власти.

Согласно заявлению, были освобождены 26 сел, а именно 12 — в Днепропетровской области (Малиевка, Сичневое, Степовое, Калиновское, Берёзовое, Новониколаевка, Запорожское, Злагода, Приволье, Цегельное, Терновое, Новогеоргиевка), 10 — в Донецкой области (Толстое, Новохатское, Зеленый Гай, Красная Звезда, Поддубное, Мирное, Александроград, Грушевское, Ялта, Воскресенка), четыре — в Запорожской области (Рыбное, Новогригоровка, Красногорское, Привольное).

Фото: ISW

Операция позволила Силам обороны Украины выбить противника из Днепропетровской области (под его контролем не осталось населенных пунктов, но, согласно карте DeepState, днепропетровское село Филия все еще остается в «серой зоне»).

Украинские военные также устранили угрозу наступления на Запорожье вдоль трассы Донецк — Запорожье.

Российское военное командование не прокомментировало заявления об успехе наступления ВСУ на Александровском направлении. Однако следует отметить, что Министерство обороны России в течение весны и лета продолжало сообщать о своем «продвижении» в Днепропетровской области.

Более того, 3 июля российское военное министерство объявило о взятии поселка Александровка (именно от него и произошло название этого направления).

В подтверждение своих слов Минобороны России показало видео с одним военнослужащим, разворачивающим российский флаг на улице населенного пункта.

В течение июня-июля российские военные также сообщили о взятии еще ряда соседних сел, а именно: Писанцы, Новоскелеватое, Богодаровка, Вольное, Христофоровка (прежнее название — Комунаровка), Добропасовое, Благодатное.

Таким образом, по версии российского Минобороны, именно они смогли прорвать украинскую оборону в Днепропетровской области, а не ВСУ выбили их с этих позиций.

Иностранные OSINT-аналитики, например, Институт изучения войны (ISW), отрицают это и подчеркивают, что заявления российских военных о контроле над этой территорией не соответствуют действительности.

Скрытая операция

Эти населенные пункты находятся на расстоянии 20−25 км от нынешней линии фронта.

По словам украинских военных, противник не имеет и не имел контроля над этими селами, а снимал пропагандистские видео с флагами после проникновения одного-двух бойцов в тыл позиций ВСУ, затем этих российских военных с территории выбивали, закрепления не происходило.

Верхушка российского командования подавала ложную информацию о своем продвижении, говорит командир 95-й бригады ДШВ ВСУ, полковник Руслан Маришев, участвующий в этом наступлении.

«Многие российские командиры обманывали свое высшее руководство, предоставляя ложную информацию о передовой — о том, где она фактически находится. Даже когда мы продвинулись уже примерно на 20−25 км вглубь обороны российских войск, их руководство в это не верило и предоставляло карты, которые мы у них захватывали, изымали… [на картах было указано], что они находятся в 25 км в нашем тылу», — отметил он в интервью телеканалу «1+1».

В свою очередь, украинское командование долгое время не раскрывало подробности продвижения Сил обороны Украины публично.

После первого этапа операции весной военные, в частности, командующий ДШВ, раскрыли лишь общие цифры о количестве населенных пунктов и площади освобожденных территорий.

Таким образом, реальное расположение ЛБС (линии боевого соприкосновения) для российских военных на этом направлении стало неожиданностью, говорит полковник Маришев.

В качестве примера он приводит ситуацию, когда его подчиненные смогли убить в ближнем бою командира российского мотострелкового батальона, который проверял позиции. Он не рассчитывал, что украинская армия продвинулась так близко к его позициям.

Непубличность наступательной операции позволила ей за менее чем полгода достичь значительных результатов. Каких именно?

Еще один рывок

Фактическое вытеснение российских войск из Днепропетровской области — это в большей степени политический результат.

А вот в военном плане важно приближение ВСУ к логистическим путям, которые использует российская армия на юге.

Так, по состоянию на 13 августа украинские военные находятся в 3−4 км от дороги Великая Новоселка-Гуляйполе и продолжают наступать в этом направлении в районе сел Успеневка и Темировка.

То есть этот путь, важный для логистики российской группировки, уже не является безопасным. Это вынуждает российских военных искать другие маршруты для подвоза продовольствия, боеприпасов и личного состава, особенно вблизи Гуляйполя, которое они захватили в конце прошлого года.

Кроме того, ВСУ удалось развязать бои за село Комар, расположенное на берегу реки Мокрые Ялы, в 15 км к северу от Великой Новоселки.

Этот крупный населенный пункт российские войска захватили в конце зимы 2025 года и превратили в свой опорный пункт.

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец обращает внимание на то, что украинским силам необходимо преодолеть еще несколько километров (примерно 5−6 км до села Вольное Поле), чтобы приблизиться на расстояние, позволяющее установить огневой контроль над Великой Новоселкой.

«В таком случае, чтобы добиться существенного оперативного эффекта во всей оперативной зоне российской группировки войск „Восток“ … украинскому командованию даже не нужно будет атаковать или штурмовать саму Великую Новоселку», — отмечает эксперт.

«Достаточно просто взять под плотный огневой контроль (в том числе с помощью дронов) весь этот район и тот участок дороги Гуляйполе — Великая Новоселка, который ведет на запад. Расстояние 7,5 — 7,7 км позволяет сделать это достаточно эффективно», — считает он.

Такое продвижение приведет к осложнению российской логистики на юге, а это повлияет на боеспособность частей российской армии и будет способствовать остановке их наступления на Орехов.

То есть чтобы поставить противника в критическое положение, Силам обороны Украины необходимо продолжить наступление и совершить еще один рывок на 5−10 км.

Фото: ДШВ

Смогут ли ВСУ достичь такого эффекта в ближайшее время без переброски резервов — вопрос открытый.

Также неизвестно, готово ли российское командование перебросить дополнительные силы для остановки противника на этом направлении, которое, судя по всему, не является для Кремля приоритетным на данный момент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com