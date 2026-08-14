Армия будущего 2 Александр Коваленко

14.08.2026, 19:23

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Пора уходить от советских догматизмов.

Какой должна быть армия будущего, с учетом боевого опыта Украины? Какие основные принципы ее формирования и возможна ли полная метаморфоза не после, а именно в ходе активных боевых действий?

В последнее время эти вопросы все чаще звучат, особенно откликаясь эхом о необходимости демонтажа советской централизованной системы управления, которая так и не покинула СОУ, сколько бы об этом не говорилось. По большей части, украинская армия продолжает оставаться заложницей консервативных взглядов и неготовности офицерского состава отказываться от целого ряда пережитков прошлого.

В ходе высоко-адаптивной и динамичной войны в Украине советская система централизованного управления не единожды демонстрировала свою недееспособность, на фоне необходимости принятия окончательного решения исключительно старшим звеном, длительным ожиданием младшего командного состава принимаемых решений вышестоящим руководством, неповоротливости и забюрократизированности системы.

При этом, на довольно низком уровне остается инициатива младшего офицерского состава, которому не дается возможность адаптироваться к складывающейся ситуации и действовать порою самостоятельно. Особо страшным преступлением и вовсе считается оспаривание приказов вышестоящего командования, порою недостаточно владеющего ситуацией на месте и дающего неэффективные указания, причем с серьезной задержкой.

Как сказал в одном из своих интервью командующий 3-го Армейского корпуса генерал Андрей Билецкий: «Воспитать ее в украинских офицерах старой школы непросто». И это так ведь в психологии многих командиров, особенно старой школы, сложилось устойчивое, но мнимое ощущение безопасности, в условиях, когда ничего не делается без приказа.

Украинская армия будущего — это армия без советской системы управления, а базирующаяся на модели mission command, согласно которой командир не только дает и поясняет задачу, закладывает ограничения, обеспечивает ресурс, согласовывает взаимодействие, но и позволяет подчинённым действовать при необходимости быстрее, чем штаб успевает отреагировать на меняющуюся ситуацию и выдать новый приказ.

В новой концепции армии будущего, с упраздненной советской догматикой, одним из основных звеньев, связующих между собой всю систему и поддерживающих должный уровень управления, является сержант — который не присутствует, чтобы занимать «пустое место», а обеспечивает полноценное функционирование подразделения.

Сержантская тема будоражит военное сообщество уже достаточно давно, но на сегодняшний день она не получила должного развития, продолжая оставаться заложницей совковых взглядов и предрассудков.

В свою очередь, именно 3-й Армейский корпус осуществил одну из самых интенсивных подготовок сержантского состава — несколько тысяч. По словам Андрея Билецкого, это в значительной степени повлияло на повышение эффективности корпуса в целом и позволило наладить управление подразделениями на одном из самых протяженных участков фронта на высоком уровне. И это факт.

Но, армия будущего это не только про управление, но и про технологии. Технологии, которые на сегодняшний день, при качественном управлении, действительно способны решать многие задачи. Но для развития технологий необходима доктрина, а не хаотическое следование тенденциям.

Планирование, продумывание не только потребностей сегодняшнего дня или подготовка необходимого на завтра, но и оценка возможностей противника, направления его дальнейшего развития, опережение и действия на шаг и два впереди. И, опять-таки, без системного изменения в управлении, говорить об эффективном применении технологической компоненты это всё равно, что говорить о потраченном бессмысленно ресурсе.

В частности, 3-й Армейский корпус представляет собой на сегодняшний день формирование, на уровне корпуса использующее максимальное количество технологических средств, для противодействия противнику и является одним из лидеров по задействованию воздушных дронов и наземных роботизированных комплексов. Но без системных изменений внутри формирования, заложенных Андреем Билецким, говорить об эффективном и структурированном применении этого ресурса не пришлось.

Армия будущего — это не просто красивое название, а сложная, системная работа по реформированию гигантской, предельно консервативной системы, начиная от отказа от советских догматизмов, создания сильного сержантского корпуса и внедрения всеобъемлющей технологической компоненты.

Без таких изменений в Украине построить армию будущего нереально, возможно лишь ее преобразовать в некий невразумительный гомункулус и не более.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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