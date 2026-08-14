Как тратить меньше топлива: 10 уловок для вашего авто 4 14.08.2026, 18:49

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Возможно, стоит поменять стиль вождения.

Расход топлива автомобиля определяется не только объемом двигателя, типом коробки передач или стоимостью бензина на конкретной АЗС. На количество потраченного горючего существенно влияют условия эксплуатации, состояние машины и повседневные привычки водителя. Некоторые из них способны заметно увеличить затраты, тогда как небольшие изменения в поведении за рулем помогают сократить расход без дополнительных вложений.

«Курсор» собрал советы автомобильных экспертов и механиков, действительно помогающих сократить расход топлива.

Что может увеличивать расход топлива

Снимайте багажник с крыши, когда он не нужен

Багажные дуги и автобокс создают дополнительное аэродинамическое сопротивление даже тогда, когда внутри ничего нет. Особенно сильно это проявляется при движении на высокой скорости. Чем больше сопротивление воздуха, тем больше усилий приходится прикладывать двигателю.

По некоторым оценкам, установленные на крыше элементы способны увеличить расход примерно на 5 процентов, а крупный автобокс при движении по трассе в отдельных случаях может привести к росту показателя до 25 процентов. Поэтому после поездки, для которой они понадобились, багажные конструкции лучше демонтировать.

Не храните в машине ненужные тяжелые вещи

Инструменты, коробки, спортивный инвентарь, канистры и другие предметы, которые постоянно находятся в багажнике, увеличивают массу автомобиля. Несколько лишних килограммов вряд ли будут заметны во время одной поездки, однако постоянная перевозка дополнительного груза постепенно повышает расход топлива.

Периодически стоит пересматривать содержимое багажника и убирать все, что в повседневных поездках не требуется.

На высокой скорости кондиционер иногда выгоднее открытых окон

В городе открытые окна обычно не оказывают существенного влияния на расход. Однако при движении по трассе ситуация меняется. Поток воздуха попадает в салон и увеличивает аэродинамическое сопротивление автомобиля, из-за чего двигатель расходует больше энергии.

Исследования показывают, что движение с открытыми окнами на высокой скорости способно увеличить расход топлива примерно на 4-8,5 процента. Поэтому при поездках по трассе использование кондиционера в некоторых случаях оказывается более экономичным вариантом.

Выбирайте АЗС с большим оборотом топлива

Место заправки также имеет значение. На станциях с высоким количеством клиентов топливо быстрее проходит через резервуары и регулярно заменяется свежими поставками. Это снижает вероятность того, что горючее долго хранилось в емкостях.

Качество топлива имеет значение не только для работы двигателя, но и для его эффективности. Поэтому при возможности лучше отдавать предпочтение проверенным АЗС с хорошей репутацией.

Какие привычки помогают тратить меньше

Не оставляйте двигатель работать без необходимости

Длительный прогрев автомобиля на месте не всегда оправдан. Современные двигатели рассчитаны на то, чтобы быстрее выходить на рабочую температуру во время спокойного движения. После запуска достаточно дать машине немного времени, а затем начинать движение без резких ускорений, пока мотор не прогреется.

Следите за давлением в шинах

Недостаточно накачанные шины увеличивают сопротивление качению. В результате двигателю приходится затрачивать больше энергии для поддержания движения, а расход топлива возрастает.

Проверять давление желательно регулярно и поддерживать его на уровне, рекомендованном производителем автомобиля. Особенно важно делать это перед дальними поездками.

Избегайте резких ускорений и ненужных торможений

Агрессивный стиль вождения напрямую отражается на расходе горючего. Если впереди уже виден красный сигнал светофора, перекресток или затор, нет смысла продолжать разгон, чтобы затем резко затормозить.

Гораздо экономичнее заранее убрать ногу с педали газа и позволить автомобилю постепенно снизить скорость. Такой стиль вождения уменьшает количество лишних ускорений и торможений.

Объединяйте короткие поездки

Частые поездки на небольшие расстояния особенно невыгодны с точки зрения расхода топлива. Пока двигатель не достиг рабочей температуры, он работает менее эффективно и потребляет больше горючего.

Если есть возможность объединить несколько небольших дел в одну поездку, это позволит сократить количество запусков двигателя и общее время движения на холодном моторе.

Следите за состоянием воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр способен ухудшить нормальное поступление воздуха в двигатель. В результате процесс сгорания топлива становится менее эффективным, а расход может постепенно увеличиваться.

Поэтому замену фильтра не стоит откладывать. Эта деталь относительно недорогая, а своевременное обслуживание помогает поддерживать нормальную работу двигателя.

Не превышайте разумную скорость

Чем выше скорость автомобиля, тем сильнее становится сопротивление воздуха. После определенного значения этот фактор начинает особенно заметно влиять на расход топлива.

При движении на скорости около 100 км/ч и выше затраты горючего могут увеличиваться значительно быстрее. При этом более высокая скорость далеко не всегда позволяет существенно сократить время поездки, зато разница в расходе топлива становится ощутимой.

Экономия складывается из нескольких привычек

Существенно сократить расход топлива с помощью одного приема обычно невозможно. Гораздо эффективнее сочетать несколько простых действий.

Если регулярно контролировать давление в шинах, не перевозить ненужный груз, снимать багажник с крыши после поездок, избегать резких ускорений, следить за техническим состоянием автомобиля и выбирать умеренную скорость, общие затраты на топливо могут заметно снизиться.

Таким образом, экономичная езда не обязательно требует серьезных финансовых вложений. Во многих случаях достаточно изменить несколько повседневных привычек и внимательнее относиться к состоянию автомобиля.

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