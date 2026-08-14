Лукашенко перебрасывает военных на границу с Украиной

Лукашенко перебрасывает военных на границу с Украиной2
- 14.08.2026, 22:01
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Украинские пограничники оценили уровень угрозы.
Беларусь продолжает наращивать военное присутствие вблизи границы с Украиной и формирует новую десантно-штурмовую бригаду. В то же время украинские пограничники пока не видят непосредственной угрозы для страны.
В Государственной пограничной службе подчеркивают, что ситуация находится под постоянным контролем. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
По словам представителя ГПСУ, Беларусь и в дальнейшем усиливает свои военные возможности на южном направлении и развертывает новые подразделения вблизи украинской границы.
Андрей Демченко отметил, что Минск использует риторику о якобы угрозе со стороны Украины еще с 2022 года. Именно этим белорусские власти объясняют необходимость укрепления своих военных возможностей.
В Государственной пограничной службе подчеркнули, что на данный момент оснований говорить о подготовке наступательных действий нет.
По словам Демченко, не стоит ожидать, что размещенные на этом направлении силы способны создать непосредственную угрозу для Украины.
В ГПСУ подчеркнули, что украинская сторона внимательно следит за ситуацией на границе и осуществляет постоянный мониторинг возможных рисков.
В настоящее время пограничники рассматривают действия Беларуси как потенциальный фактор угрозы, однако признаков подготовки к новому наступлению не фиксируют.
«Фактически, не стоит сейчас ожидать, что это какая-то сила, которая может там создать угрозу нашей стране», — отметил Демченко.