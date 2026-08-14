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Буданов: Украина формирует полный счет для государства-агрессора

  • 14.08.2026, 23:22
Буданов: Украина формирует полный счет для государства-агрессора
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: ТСН

России придется заплатить.

Украина последовательно документирует ущерб, нанесённый Россией, формируя полный счёт, который государство-агрессор в конечном итоге обязано будет оплатить. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Россия должна заплатить за каждое свое преступление и компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии», — подчеркнул он.

По словам Буданова, Международный реестр убытков для Украины (RD4U) начал принимать заявления по новым категориям — они касаются государственных гуманитарных расходов на поддержку пострадавшего населения, а также затрат на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили значительные средства на эвакуацию людей, организацию временного жилья, экстренную медицинскую помощь, реабилитацию пострадавших и компенсации за разрушенное жильё. Существенных финансовых затрат также требует разминирование территорий, загрязнённых в результате боевых действий.

Буданов подчеркнул, что создание международных механизмов фиксации убытков лишает Россию возможности избежать ответственности за содеянное.

«Враг нанес этот ущерб — враг за него и заплатит. Справедливость будет восстановлена», — резюмировал он.

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