Буданов: Украина формирует полный счет для государства-агрессора
- 14.08.2026, 23:22
России придется заплатить.
Украина последовательно документирует ущерб, нанесённый Россией, формируя полный счёт, который государство-агрессор в конечном итоге обязано будет оплатить. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
«Россия должна заплатить за каждое свое преступление и компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии», — подчеркнул он.
По словам Буданова, Международный реестр убытков для Украины (RD4U) начал принимать заявления по новым категориям — они касаются государственных гуманитарных расходов на поддержку пострадавшего населения, а также затрат на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.
Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили значительные средства на эвакуацию людей, организацию временного жилья, экстренную медицинскую помощь, реабилитацию пострадавших и компенсации за разрушенное жильё. Существенных финансовых затрат также требует разминирование территорий, загрязнённых в результате боевых действий.
Буданов подчеркнул, что создание международных механизмов фиксации убытков лишает Россию возможности избежать ответственности за содеянное.
«Враг нанес этот ущерб — враг за него и заплатит. Справедливость будет восстановлена», — резюмировал он.