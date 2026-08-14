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Белорусский шахматист удивил всех на турнире с призовым фондом в $1,5 млн

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  • 14.08.2026, 20:35
  • 1,624
Белорусский шахматист удивил всех на турнире с призовым фондом в $1,5 млн
ДЕНИС ЛАЗАВИК

Лазавик победил Непомнящего.

Белорусский шахматист Денис Лазавик обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего в полуфинале нижней сетки группового этапа шахматного турнира на Esports World Cup 2026.

Встреча в группе B завершилась со счетом 1,5:0,5 в пользу Лазавика. В первой партии Непомнящий сыграл вничью белыми фигурами, во второй уступил черными.

Благодаря победе Лазавик вышел в плей-офф. Ранее туда отобрались американцы Хикару Накамура и Ханс Ниманн, индийцы Арджун Эригайси и Нихал Сарин, узбек Нодирбек Абдусатторов, француз Алиреза Фирузджа и норвежец Магнус Карлсен.

Esports World Cup проходит в Париже. Общий призовой фонд турнира составляет 75 миллионов долларов, соревнований по шахматам — 1,5 миллиона долларов. Плей-офф шахматного турнира пройдет 14 и 15 августа.

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