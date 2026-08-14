Самую дорогую квартиру в Минске в июле продали за $1,2 млн

Самую дорогую квартиру в Минске в июле продали за $1,2 млн2
- 14.08.2026, 19:56
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Метр в квартире посчитали по 7161 доллар.
В прошлом году на улице Грибоедова появился дом с брутальным фасадом. Комплекс на 33 квартиры получил название «Объект 6». В июле именно в нем продали квартиру за 1,2 миллиона долларов, что стало рекордом для рынка, пишет Realt.by. Получается, новостройка уже во второй раз обошла такие минские ЖК, как Depo и «Олимпик парк». Рассказываем, какая квартира попала в топ самых дорогих в Беларуси.
Напомним, что «Объект 6» насчитывает 2 подъезда, 6 этажей и 33 резиденции. Проектировала здание в тихом уголке рядом с Соборной мечетью студия M5 Architects. Внешняя особенность дома — фасад из кортеновской стали.
После успешных продаж начала лета (когда в список дорогих попали сразу три дорогие квартиры в «Объекте 6») июль прошел более спокойно. В комплексе «засветилась» только одна квартира: самым дорогим в Минске стало четырехкомнатное жилье площадью 168 квадратных метров. Просторную резиденцию на четвертом этаже купили за 1,2 миллиона долларов. Выходит, метр в квартире посчитали по 7161 доллар. Новый рекорд для столичного рынка!
Отметим, что квартиры в Depo в июле также продавались. Так, здесь за 530 тысяч долларов купили 83-метровую двушку. Метр в квартире оценили в 6325 долларов. Третьей в списке самой дорогой жилой недвижимости Минска стала квартира в «Олимпик Парке». Просторную четырешку площадью 164 квадрата приобрели за 515 тысяч долларов (скромные 3131 доллар — за метр).