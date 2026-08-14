Украина поразила почти треть крупных НПЗ России всего за две недели

Украина поразила почти треть крупных НПЗ России всего за две недели1
- 14.08.2026, 12:34
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Успешные атаки могут спровоцировать очередной скачок цен на топливо.
С начала августа украинские беспилотники атаковали почти треть крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.
Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что возобновление украинских атак снова оказывает давление на поставки.
Согласно данным подсчета на основе публичных заявлений обеих стран, с начала месяца Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ, преимущественно связанных с крупнейшими производителями нефти в РФ.
Отмечается, что большинство объектов, которые были атакованы, также получили удары раньше в этом году.
Агентство пишет, что это может спровоцировать очередной скачок цен на топливо, что создаст потенциальную политическую проблему для Кремля в преддверии парламентских выборов в России в следующем месяце.
Напомним, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью прекратил работу после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. На восстановление поврежденного оборудования может потребоваться до шести месяцев.