Аналитики назвали настоящую цель визита Путина в Итуруп 7 14.08.2026, 12:50

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ФОТО: GETTY IMAGES

Это была не просто провокация.

Стала известна вероятная цель неожиданного визита главы Кремля Владимира Путина на спорный с Японией остров. Речь идет не только о провокациях.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Что известно о визите Путина в Итуруп

Президент России Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп - самый большой остров Курильского архипелага, оккупацию которого оспаривают Россия и Япония. Теперь в тексте глава Кремля упоминается как диктатор.

В ходе поездки он провел несколько встреч. Среди собеседников - губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, главнокомандующий Тихоокеанского флота России адмирал Виктор Лиина, руководитель Пограничной службы ФСБ Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Восточного военного округа Алексей Шведов.

Подразделения этого корпуса сейчас ведут боевые действия на Александровском направлении.

Почему Путин выбрал именно сейчас

Аналитики ISW считают, что поездка диктатора на спорные острова, вероятно, является частью ответа Кремля на Белую книгу обороны Японии в 2026 году. Документ опубликовали в начале августа, и он направлен на подрыв усилий премьер-министра Сана Такаичи по усилению обороноспособности страны.

Путин подверг критике Белую книгу за то, что в ней Россию определили одной из критических угроз для Японии.

В своих комментариях диктатор заявил о необходимости «обеспечить безопасность» на «всех своих границах, на всех своих территориях». В Белой книге речь как раз идет о частых российских воздушных операциях, из-за которых Японии приходится регулярно поднимать самолеты в небо.

Реакция Токио

Такая решительно осудила визит диктатора и повторила территориальные претензии Японии на Курильские острова.

По ее словам, недавняя поездка Путина «несовместима с последовательной позицией Японии» по принадлежности островов.

Россия и Япония так и не подписали официальный мирный договор после завершения второй мировой войны. Спор о Курильских островах, которые в Японии называют Северными территориями, остается нерешенным.

Предыстория

Напомним, диктатор Путин впервые приехал на остров Итуруп 13 августа. Во время пребывания он осмотрел рыбоперерабатывающий завод «Ясный» и пообщался с жителями Южно-Сахалинская, а Токио сразу выразил решительный протест.

В тот же день премьер-министр Японии Санаэ Такаичи публично возмутилась поездкой диктатора и назвала острова неотъемлемой частью своей страны.

Токио также безотлагательно вызвало российского посла Николая Ноздрева, чтобы передать официальный протест.

Как сообщало РБК-Украина, МИД Украины жестко осудило этот визит и назвало его попыткой Кремля запугать Японию и легитимизировать оккупацию чужих территорий.

В украинском ведомстве заявили о полной солидарности с Токио.

Тем временем 14 августа стало известно, что Япония готовит более жесткий ответ на поездку Путина, рассматривая, в частности, ужесточение санкций против Москвы.

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