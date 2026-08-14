На предприятиях Бреста готовятся к чрезвычайным ситуациям
- 14.08.2026, 17:18
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Странная инициатива облисполкома.
Читатели телеграм-канала «Баста!» сообщили о новых задачах, которые чиновники ставят перед руководителями организаций.
«12 августа наше предприятие получило письмо из Брестского облисполкома, - пишет один из них. - Требуют предоставить «комплекс мер» и план работы на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, перечисляется отключение электроэнергии и водоснабжения, «внештатные ситуации». Замдиректора в панике, вариант «расходится по домам» его, я так понимаю, не устраивает».
Напомним, в Беларуси на протяжении последних лет неоднократно проводились учения МЧС и Минобороны по противодействию атакам дронов.