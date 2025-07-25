С двустволкой против дронов: в Беларуси проводят странные учения
- 25.07.2025, 9:59
Минобороны ссылается на опыт Ирана.
Бригадное тактическое учение проходит 23−25 июля в 8-й радиотехнической бригаде, которая дислоцируется в Барановичах. На тренировках особое внимание уделено борьбе с беспилотниками, а еще учитываются особенности вооруженного конфликта между Ираном и Израилем, сообщили в Минобороны. Судя по фото, используют самодельные зенитные «антидроновые» установки из спаренных автоматов, а еще — охотничье ружье.
Военные бригады действуют в трех областях страны — размещены в более чем десятке точек.
Расчеты радиолокационных станций отрабатывают задачи по обнаружению целей условного противника в воздухе. Особое внимание уделено борьбе с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, маскировке и маневренности. Судя по фото, используют спаренные автоматы, а еще — двуствольное охотничье ружье.
«В ходе учения личный состав отрабатывает вопросы развертывания системы управления в новых для нас формах с учетом особенностей вооруженного конфликта между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль», — сообщил начальник радиотехнических войск и начальник управления радиотехнических войск ВВС и войск ПВО Александр Воробьева.
Осваивают маневры «в условиях возможного воздействия высокоточного оружия и беспилотной авиации».