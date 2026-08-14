Россияне заявили об «атаке бобров из НАТО» 9 14.08.2026, 16:43

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Обычная миграция животных напугала жителей Калининградской области.

«Бобры из стран НАТО оккупируют российский регион» — такой заголовок РИА «Новости» дало репортажу о ситуации в самом западном регионе страны. В первом же предложении государственное российское агентство пишет о массовом нашествии животных из Польши и Литвы, пишет onet.pl.

Другие СМИ повторяют это сообщение, опираясь на репортажи популярного новостного канала «База» в Telegram. Gazeta.ru сначала предупреждает, что бобры угрожают урожаю, а «Комсомольская правда» добавляет, что «местные жители бьют тревогу». В публикациях используются такие термины, как «расширение» и «нападение».

Жители Калининградской области, как сообщается, наблюдают усиление миграции бобров в течение примерно двух месяцев. Животные строят плотины, что приводит к повышению уровня воды в регионе, затоплению полей, лесов и болотистых местностей.

Более подробная информация предоставлена местным новостным сайтом Klops.ru. В начале августа на реках области было демонтировано 43 бобровые плотины. По данным местных властей, в операции по очистке участвовало сто человек.

Некоторые из плотин находились недалеко от границ с Польшей и Литвой. Вероятно, этого было достаточно, чтобы завуалировать историю о местной проблеме военной терминологией.

За паническими заголовками скрывается гораздо более реалистичная история. Сами россияне предлагают объяснение, которое противоречит драматическому тону заголовков статей.

Как сообщают российские СМИ, доктор ветеринарных наук Александр Муромцев пояснил, что жители наблюдают естественный процесс миграции бобров. Причем этот процесс работает в обе стороны. Животные, обитающие на российской стороне, также мигрируют в соседние страны.

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