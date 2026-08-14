В минской «Копеечке» продают картошку с плесенью 5 14.08.2026, 15:36

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Причем за полную стоимость.

Минчанка teacher_rudi обнаружила в минском магазине «Копеечка» картошку с плесенью. Видео она опубликовала в соцсети Threads.

«У кого-то сыр с плесенью, а у нас в Беларуси – картошка, - пишет жительница столицы. - И это лежит на прилавке за полную стоимость. Магазин «Копеечка», Минск».

Автор поста не уточнила, в каком именно магазине торговой сети обнаружила необычный товар.

Сеть магазинов «Копеечка» в Минске и других городах Беларуси принадлежит закрытому акционерному обществу «Доброном».

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