В минской «Копеечке» продают картошку с плесенью

В минской «Копеечке» продают картошку с плесенью5
- 14.08.2026, 15:36
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Причем за полную стоимость.
Минчанка teacher_rudi обнаружила в минском магазине «Копеечка» картошку с плесенью. Видео она опубликовала в соцсети Threads.
«У кого-то сыр с плесенью, а у нас в Беларуси – картошка, - пишет жительница столицы. - И это лежит на прилавке за полную стоимость. Магазин «Копеечка», Минск».
Автор поста не уточнила, в каком именно магазине торговой сети обнаружила необычный товар.
Сеть магазинов «Копеечка» в Минске и других городах Беларуси принадлежит закрытому акционерному обществу «Доброном».
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