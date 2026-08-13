Украина предложила России перемирие

Украина предложила России перемирие2
- 13.08.2026, 21:12
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Речь о прекращении ударов на Черном море.
Украина через посредника передала России предложение о взаимном прекращении атак на гражданские объекты в Черном море. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters в четверг, 13 августа.
По данным агентства, в последние недели российские силы наносят удары по зерновозам и портовой инфраструктуре в акватории Черного моря. В ООН предупреждают, что подобные атаки могут существенно повлиять на мировые цены на продовольствие в текущем году.
При этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва официального предложения о перемирии не получала.
«В последнее время мы слышим много призывов к различным мораториям и перемириям. Эти идеи продвигаются по разным каналам, но никаких официальных предложений мы не получали», — сказал Грушко.
Reuters отмечает, что после публикации информации о возможном предложении Украины сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext развернулись вниз, сократив резкий рост, который наблюдался ранее в тот же день.
Ранее, 8 августа, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала России и Украине предложение ввести мораторий на атаки в Черном море.