Украина предложила России перемирие 2 13.08.2026, 21:12

4,038

Речь о прекращении ударов на Черном море.

Украина через посредника передала России предложение о взаимном прекращении атак на гражданские объекты в Черном море. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters в четверг, 13 августа.

По данным агентства, в последние недели российские силы наносят удары по зерновозам и портовой инфраструктуре в акватории Черного моря. В ООН предупреждают, что подобные атаки могут существенно повлиять на мировые цены на продовольствие в текущем году.

При этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва официального предложения о перемирии не получала.

«В последнее время мы слышим много призывов к различным мораториям и перемириям. Эти идеи продвигаются по разным каналам, но никаких официальных предложений мы не получали», — сказал Грушко.

Reuters отмечает, что после публикации информации о возможном предложении Украины сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext развернулись вниз, сократив резкий рост, который наблюдался ранее в тот же день.

Ранее, 8 августа, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала России и Украине предложение ввести мораторий на атаки в Черном море.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com