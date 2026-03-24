Лукашенко требует деньги за «освобождение» фур 9 24.03.2026, 17:42

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иллюстративное фото

Литовские перевозчики не могут выехать из Беларуси из-за счетов за стоянку.

Спустя четыре месяца из Беларуси в Литву начали возвращаться литовские тягачи, однако поток машин небольшой. Представители перевозчиков говорят, что не все компании в состоянии оплатить выставленные Минском счета за стоянку. Кроме того, возникает вопрос, как заплатить деньги находящейся под санкциями компании, пишет издание Delfi.

О решении Александра Лукашенко выпускать литовские фуры стало известно 23 марта — на следующий день в Литве сообщили о въезде восьми тягачей. По информации беларусских властей, у границы скопилось около 1900 литовских транспортных средств — и машин, и полуприцепов.

«Вчера мы получили официальный документ, сегодня вернулись первые тягачи. Трудно сказать, как будут возвращаться тягачи, сейчас перевозчики собирают деньги. Ситуация не для всех благоприятная. Вы, наверное, понимаете, что если у компании 100 тягачей, 10 из них застряли, то проблемы большой не будет, а если у компании их 10, а 9 из них застряли, понятно, что компании будет сложно», — рассказал глава литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас.

Сначала в Минске говорили о 120 евро/сутки за стоянку, после решения Лукашенко цены снизили: сцепка — 163,8 рубля, тягач — 109,2 рубля, полуприцеп — 54,6 рубля в сутки. Власти говорят о 1900 литовских транспортных средствах. Учитывая, что речь об около четырех месяцах стоянки (120 дней), то примерные расценки такие: 19 650 рублей за сцепку, 13 100 за тягач, 6550 рублей за полуприцеп.

Теперь перевозчики решают, что делать, если заплатить они не могут:

«На уровне слухов мы слышали, что небольшие компании, входящие в состав Linava — у нас много небольших и средних компаний — ищут покупателей, которые купят тягачи и выплатят долг».

Еще есть важная проблема — получатель платежей за стоянку фур, компания «Белтаможсервис», находится под санкциями с 3 июня 2022 г.

«По моим данным, можно платить переводом, но тут есть проблема. „Белтаможсервис“ находится под санкциями, поэтому перевозчики думают, как заплатить за транспорт легально, платят через партнеров, щут другие способы», — указал Микенас.

Транспорт не может уехать из Беларуси, пока компания не заплатила деньги за стоянку. По данным Linavа, сейчас в Беларуси может быть около 4000 транспортных средств.

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