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В Беларуси отреагировали на исключительную жару

  • 26.06.2026, 15:22
В Беларуси отреагировали на исключительную жару

Такая погода продержится несколько дней.

Наивысший красный уровень опасности объявили синоптики по республике на ближайшие дни. Как отмечает Белгидромет, жара продержится несколько дней.

В субботу, 27 июня, по западу республики будет +30...34°С, местами по Брестской области +35°С.

Днем 28 июня на большей части республики максимальная температура воздуха составит +30…34°С, местами, а по западу во многих районах достигнет +35…38°С.

В Минске ожидается +31…33°С.

В понедельник на большей части территории страны синоптики прогнозируют +35…39°С, местами +30…34°С. В Минске +33…35°С.

Красный уровень — это высший уровень угрозы, который объявляется при крайне неблагоприятных погодных условиях. Он означает, что ожидаются экстремальные явления, в частности, аномальная жара, представляющая реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

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