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Украина и РФ провели третий этап обмена «1000 на 1000»

  • 26.06.2026, 15:31
Украина и РФ провели третий этап обмена «1000 на 1000»
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Из плена освобождены еще 160 украинских военных.

Украина и Россия провели третий этап обмена «1000 на 1000». В рамках обмена удалось вернуть из РФ 160 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

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«Продолжаем возвращать домой украинцев из российской неволи. Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все были в плену еще с 2022 года», - сказал президент.

По его словам, среди уволенных есть военнослужащие ВСУ, Государственная специальная служба транспорта, военные из Нацгвардии и пограничники.

Это бойцы, защищавшие Мариуполь, «Азовсталь», Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское, Киевское, Черниговское и Сумское направление.

«Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Все должны вернуть - и военных, и гражданских», - добавил президент Украины.

Прошлый второй обмен в формате «1000 на 1000» состоялся 5 июня . Тогда из вражеского плена удалось вызволить 185 военных и одного гражданского.

До этого обмен состоялся 15 мая. Тогда еще более 200 украинцев вернулись домой. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.

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