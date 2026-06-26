У здания Нацбанка выстраиваются очереди с ночными дежурствами и перекличками
- 26.06.2026, 15:13
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Как на этом можно заработать?
На онлайн-площадке eBay выставили сразу две золотые памятные монеты Нацбанка Беларуси. Одна из них — «Беловежская пуща. Зубр» 2006 года выпуска, вторая — «Святой Пантелеймон» 2008-го. За каждую продавец просит больше двух тысяч долларов, пишет «Зеркало».
Монета «Беловежская пуща. Зубр» выставлена за 2060,06 доллара. Это 5815 рублей по курсу Нацбанка на 26 июня. В описании лота продавец из США указал, что это беларусские 50 рублей 2006 года. Монета золотая, не была в обращении.
У того же продавца есть еще одна белорусская золотая монета — «Святой Пантелеймон» 2008 года. За нее просят 2106,99 доллара (5947 рублей). В карточке указано, что это золотая монета из Беларуси, также не бывшая в обращении.
По информации Нацбанка, золотая монета «Беловежская пуща. Зубр» имеет диаметр 21 мм и массу 8 граммов. Из них 7,2 грамма приходится на чистое золото. Монета изготовлена из золота 900-й пробы, а ее тираж составил 3000 штук. Ее цена указана 445,93 рубля. Но все они уже распроданы.
А вот цена «Святого Пантелеймона» на сайте регулятора указана 3161 рубль. Впрочем, они тоже все распроданы.
Напомним, порой у касс Нацбанка в Минске выстраиваются очереди за памятными монетами — не обходится без ночных дежурств и перекличек.