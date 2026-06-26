Книгу «Беларусь Натальи Радиной» теперь можно купить в еще одном магазине
- 26.06.2026, 15:10
Белорусское издание появилось в варшавском магазине «Vyraj|Вырай».
Новую книгу известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно приобрести в белорусском магазине «Vyraj|Вырай» в Варшаве по адресу: aleja Armii Ludowej 12.
Также «Беларусь Натальи Радиной» на белорусском языке можно купить на популярной платформе издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и книжном магазине «Кнігаўка» в Варшаве па адресу: ul. Kłopotowskiego 4.
Ранее книга вышла на русском и украинском языках.
«Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — это история современной Беларуси, рассказанная через судьбу одного человека. В центре книги — белорусская журналистка и политик Наталья Радина, главный редактор одного самого известного оппозиционного сайта страны — «Хартии’97».
Читатель вместе с героиней проходит через ключевые события новейшей истории Беларуси — от протестов середины 1990-х до сегодняшних дней. Книга рассказывает о борьбе за свободу, политических репрессиях и убийствах, организованных режимом Лукашенко, о тюрьме, преследованиях и невероятном побеге главной героини от КГБ.
На страницах книги появляются и многие известные современники — Станислав Шушкевич, Даля Грибаускайте, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другие.
Автор показывает Беларусь как отдельную европейскую страну со своей историей и идентичностью. Несмотря на годы диктатуры, репрессии и отсутствие реальной международной поддержки, белорусское общество продолжает борьбу за свободу.
Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:
Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка», книжный магазин «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.
Магазин «Vyraj|Вырай» по адресу aleja Armii Ludowej 12.
Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.
Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.