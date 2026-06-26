закрыть
26 июня 2026, пятница, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» теперь можно купить в еще одном магазине

  • 26.06.2026, 15:10
Книгу «Беларусь Натальи Радиной» теперь можно купить в еще одном магазине

Белорусское издание появилось в варшавском магазине «Vyraj|Вырай».

Новую книгу известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» можно приобрести в белорусском магазине «Vyraj|Вырай» в Варшаве по адресу: aleja Armii Ludowej 12.

Также «Беларусь Натальи Радиной» на белорусском языке можно купить на популярной платформе издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и книжном магазине «Кнігаўка» в Варшаве па адресу: ul. Kłopotowskiego 4.

Ранее книга вышла на русском и украинском языках.

«Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — это история современной Беларуси, рассказанная через судьбу одного человека. В центре книги — белорусская журналистка и политик Наталья Радина, главный редактор одного самого известного оппозиционного сайта страны — «Хартии’97».

Читатель вместе с героиней проходит через ключевые события новейшей истории Беларуси — от протестов середины 1990-х до сегодняшних дней. Книга рассказывает о борьбе за свободу, политических репрессиях и убийствах, организованных режимом Лукашенко, о тюрьме, преследованиях и невероятном побеге главной героини от КГБ.

На страницах книги появляются и многие известные современники — Станислав Шушкевич, Даля Грибаускайте, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другие.

Автор показывает Беларусь как отдельную европейскую страну со своей историей и идентичностью. Несмотря на годы диктатуры, репрессии и отсутствие реальной международной поддержки, белорусское общество продолжает борьбу за свободу.

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка», книжный магазин «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Магазин «Vyraj|Вырай» по адресу aleja Armii Ludowej 12.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра