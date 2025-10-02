закрыть
Книга Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» вышла на украинском языке

  • 2.10.2025, 12:12
Книга Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» вышла на украинском языке

Теперь ее можно купить в Украине.

Новая книга известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» вышла на украинском языке в издательстве «Друкарський двір Олега Федорова».

Русское издание этой книги месяцем ранее вышло в Лейпциге в издательстве «ISIA Media».

Юрий Фельштинский – автор таких книг, как «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина», «Третья мировая. Битва за Украину» и других – на этот раз обратился к истории современной Беларуси, описанной через жизнь одного человека: известной белорусской журналистки Натальи Радиной.

О своей книге Юрий Фельштинский пишет:

«Наталья Радина – свидетель и участник белорусских событий последних десятилетий. В книге вместе со своими коллегами и единомышленниками – Андреем Санниковым, Дмитрием Бондаренко и Александрой Герасименей – она рассказывает о том, как белорусы на протяжении десятилетий самоотверженно борются за свободу своей страны. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который отстаивает свою независимость.

Читатель окунется в жизнь этой смелой женщины, прошедшей путь от рядовой журналистки до главного редактора ведущего белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» (Charter97.org), и станет свидетелем революционных событий и протестного движения, начавшихся в Беларуси в 1995 году и не затухающих по сей день, ознакомится с летописью многочисленных политических убийств, организованных белорусскими спецслужбами по указанию диктатора Александра Лукашенко, вместе с Радиной переживет ее тюремные будни, ощутит радости ее освобождения и сложности уникального побега от КГБ из Беларуси, окажется очевидцем ярких и незабываемых встреч с такими известными современниками как Станислав Шушкевич, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другими.

Прочтя эту книгу, читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, – с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО.

Но главный вывод, который может сделать читатель, заключается в том, что, несмотря на временные поражения и пролитую кровь, аресты и казни последних десятилетий, отсутствие реальной помощи извне, белорусская демократия жива, а белорусы продолжают бороться за свободу.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей».

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» на украинском языке можно через сайт издательства «Друкарський двір Олега Федорова».

Книгу на русском языке можно приобрести на следующих площадках:

babook.org

bukinist.de

amazon.de

thalia.de

amzn.eu

