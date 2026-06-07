Эпидемиологи «запретили» некоторым белорусам есть клубнику
- 7.06.2026, 6:00
Клубника – одна из главных летних ягод, но подходит она не всем.
Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии (МГЦГиЭ) напомнили: при всей пользе клубника может быть опасна для людей с аллергией, маленьких детей и тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
Клубника входит в топ-5 сильнейших пищевых аллергенов, отметили специалисты. Её пористая структура хорошо накапливает пыльцу, поэтому реакция может возникнуть даже у тех, кто чувствителен не только к самой ягоде, но и к аллергенам, которые на ней оседают. Детям до года клубнику нужно давать с крайней осторожностью.
Ещё одна группа риска – люди с заболеваниями ЖКТ. Из-за обилия щавелевой и салициловой кислот клубника может раздражать слизистую желудка.
В период обострения гастрита, язвы или панкреатита от ягоды тоже лучше отказаться, предупредили специалисты. Даже небольшая порция в таком случае может не принести пользы, а усилить неприятные симптомы.