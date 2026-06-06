«Это ключевой элемент победы» 6.06.2026, 22:05

Британский полковник назвал большое достижение Украины.

Силы обороны Украины дронами средней дальности поражают по российским автоцистернам и военным грузовикам, нарушая логистику противника на оккупированных территориях. Россия не может использовать привычные маршруты, потому что теперь это опасно для ее техники.

На этом в интервью «24 Каналу» отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, добавив, что это приводит в частности к тому, что российские солдаты не имеют возможности получить необходимое вооружение, потому что СОУ перерезают логистику.

Моральный дух оккупантов резко падает

Тактика Сил обороны максимально повредить российскую логистику дает свои результаты. Как отметил полковник армии Великобритании в отставке, сегодня у россиян единственный способ поставки необходимого в Крым и к линии фронта – через Керченский мост.

- От украинского руководства и других источников звучало много комментариев о том, что разрушение Керченского моста может вывести из строя всю логистику России. Если бы мост закрыли, то ограничения на продажу топлива – была бы одна из самых маленьких проблем для людей, которые там живут и размещенных там войск. Перерезание линии снабжения всегда было ключевым элементом победы в битвах, – подчеркнул Бреттон-Гордон.

Хотя российско-украинская война, по мнению полковника армии Великобритании в отставке, еще далека до завершения, однако сегодня Украина выигрывает все главные бои на фронте. Он отметил, что хоть это может не дать мгновенного результата, однако российские войска не имеют возможности получить боеприпасы, продовольствие и другое необходимое для ведения боевых действий.

- Хотя у них и без того моральный дух очень низкий. Поэтому это негативно на них повлияет. Поэтому эти атаки крайне эффективны, – подытожил полковник армии Великобритании в отставке.

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