Авиаэксперт указал на интересную деталь в атаке на Санкт-Петербург 1 6.06.2026, 16:50

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«Это совсем другой уровень».

Украинские дроны снова наведались в Санкт-Петербург, где в эти дни проходит международный экономический форум, который посетил Путин. Силы обороны Украины 6 июня атаковали 15-й арсенал ВМФ России в Ленинградской области и Кронштадтскую военно-морскую базу.

Авиационный эксперт Константин Криволап, анализируя в эфире «24 Канала» беспилотную атаку по Санкт-Петербургу, высказал предположение, что Украина применила дальнобойные беспилотники самолетного типа FP-1.

Атака дронов на Санкт-Петербург: почему ПВО не справилась?

Российские системы ПВО, как отметил авиаэксперт, перехватывать дроны FP-1 не способны. В этих беспилотниках улучшена система наведения и ориентации. Это позволяет разработать более удачную тактику для поражения.

- Если посмотреть на прошлую атаку (3 июня) по нефтетерминалу, то видно, что наш беспилотник зашел, прицелился, развернулся и только потом ударил. Это указывает на то, что либо там предусмотрена надежная связь, что позволяет оператору, который управляет, наносить поражения, или там есть система распознавания, машинное наведение на цель. Все это в автоматическом режиме. Это совсем другой уровень точности, – подчеркнул Криволап.

Авиаэксперт обратил внимание на то, что на кадрах, которые снимали очевидцы во время первой атаки по нефтетерминалу в Санкт-Петербурге, росгвардеец из автомата пытался сбить украинский дрон, однако безрезультатно. Предусмотреть много «Панцирей», чтобы перехватывать БпЛА на низких высотах, как объяснил Криволап, фактически невозможно.

- У них нет такого количества дронов-перехватчиков, чтобы эффективно противодействовать украинским беспилотникам. Если мы сейчас сбиваем до 95% БпЛА, которые направляет по Украине Путин, то россияне тоже сбивают большое количество наших дронов. Однако мы каждый раз находим средства, которые позволяют пройти российскую ПВО, – констатировал Криволап.

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