Силы обороны Украины подожгли нефтяной хаб и арсенал ракет в Ленобласти 1 6.06.2026, 16:37

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Один из пораженных терминалов хранил 40 тысяч кубометров горючего для армии РФ.

Силы обороны Украины в ночь на 6 июня поразили две нефтебазы в районе Санкт-Петербурга, арсенал боеприпасов в Ленинградской области, а также ряд объектов противника в зоне боевых действий, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

5 июня и в ночь на 6 июня украинские подразделения нанесли поражение по нефтебазе «Петергофская» в городе Ломоносов Ленинградской области. На объекте зафиксировали попадания, взрыв и возгорание.

Отдельной целью стал нефтяной терминал «Несте» в том же городе. В районе терминала вспыхнул пожар, результаты поражения уточняются.

« Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Единовременный объем хранения - 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов, - говорится в сообщении Генштаба.

Арсенал в Большой Ижоре

Под удар также попал арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения в поселке Большая Ижора Ленинградской области. На объекте зафиксировали взрывы, вторичную детонацию и пожар.

Объекты противника на фронте и в приграничье

Украинские военные ударили по командно-наблюдательному пункту российского подразделения в районе Малиновки Белгородской области и по складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.

Среди пораженных объектов - пункты управления беспилотниками противника:

- в районах Воскресенки и Одрадного в Донецкой области;

- в районах Новофедоровки и Железнодорожного в Запорожье.

Удары также были нанесены по районам сосредоточения личного состава оккупантов - вблизи Покровска и Родинского в Донецкой области, Петропавловки в Харьковской области, а также Тёткино и Анатолиевки Курской области РФ.

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