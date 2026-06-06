Президент Узбекистана на ПМЭФ выглядел на три головы выше Путина Арсений Яценюк

6.06.2026, 17:16

Фото: АР

Чтобы прослушать всю его речь, нужны крепкие нервы.

Речь Путина на Петербургском экономическом форуме тянет на уровень заместителя губернатора какого-нибудь там Краснодарского края. Я вообще был поражен, наверное, в положительном смысле, уровнем идиотизма в этой речи. То есть она вообще не имела ничего общего с экономикой. Отмечу, что президента Узбекистана принимали гораздо лучше, ему аплодировали пять раз, а Путину – только раз.

Сначала он много говорил о БРИКС. Почему? Потому что ему нечего сказать о России. Хотя в БРИКС РФ занимает всего-навсего 10%. БРИКС – это Китай и Индия, которые являются ключевыми драйверами мирового экономического развития. Во-вторых, он там что-то рассказывал об инвестициях, что выглядит совершенно смешно.

РФ показала 12-кратное падение темпов иностранных инвестиций, до войны и сейчас. До войны они привлекали $39 млн, сегодня (в лучшем случае) – $3 млрд. Третье, о чем Путин забыл, когда говорил о невероятных перспективах российской экономики, – о своем детище «Газпром». Как премьер-министр в свое время я подал и выиграл против него иск, мы взыскали с Москвы невероятные штрафы за нарушение контракта и за фактическое злоупотребление монопольным положением.

В 2008 году они болтали, что «Газпром» будет стоить $1 трлн. До войны он стоил $100 млрд. Знаете, сколько он сейчас стоит? В лучшем случае – $39 млрд, и это самая высокая цена, вообще где-то около $30 млрд. Это еще один «прекрасный» экономический показатель.

Далее Путин рассказал о том, что у них очень низкий уровень безработицы – на уровне 2%. Он просто забыл поблагодарить за это украинцев. Потому что почти 1,5 млн убитых и раненых на войне против Украины – это именно те 1,5 млн, которые могли бы работать, но этой рабочей силы сейчас в РФ нет. А вакансии есть. Одни сбежали, других убили и ранили. Пусть поблагодарит, в первую очередь украинские Вооруженные силы и самого себя, что начал эту войну.

Я потратил время, чтобы посмотреть всю его речь, на что нужно иметь крепкие нервы, потому что это был уровень начальника управления экономики какой-то далекой губернии. И, в принципе, президент Узбекистана выглядел на три головы выше него. Я не слышал от Путина ни слова о ЕврАзЕС, которым сейчас пугают Армению, заставляют провести референдум. Это его экономическое детище занимает 3% мирового ВВП, из которых 85% – это сама Россия, которая едва-едва ползет.

Все в его речи было направлено против США, и это большой привет нашим американским партнерам. Он начал фактически с антиамериканского спича: о резервной валюте, о мировой экономике, о доминировании одних над другими. Кстати, параллельно он пытался послать сигнал Трампу. Вы же видели, как его задела история о возрасте?

Он использовал историю о возрасте в письме Зеленского для того, чтобы это передали Трампу. Он верит, что подлизывание к президенту США его спасет, и Америка надавит на Украину, и так называемые Анкориджские договоренности будут реализованы. Чем дальше уходит время, тем меньше и меньше шансов на это, а с приближением промежуточных выборов в США – этих шансов практически ноль.

Арсений Яценюк, «Фейсбук»

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