Глава «Роснефти» пожаловался на «необъяснимый» курс рубля 7.06.2026, 0:10

Сечина задели и высокие ставки по кредитам.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», крупнейшей нефтедобывающей компании России, прибыль которой в 2025 году рухнула почти в 4 раза, раскритиковал монетарную политику Центробанка и высокие кредитные ставки, мешающие, по его мнению, нефтяной отрасли, пишет The Moscow Times.

«Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость. Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета… Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты, так необходимые нашей стране», — заявил Сечин на энергетической сессии ПМЭФ.

Также, по словам главы «Роснефти», крупнейшей в стране компании по объемам переработки с 13 НПЗ на балансе, нефтяники страдают из-за опережающего официальную инфляцию роста тарифов естественных монополий, который ужесточает проинфляционные риски и сдерживает развитие реальной экономики. Эти факторы Сечин, которая является секретарем комиссии по стратегии развития ТЭК при правителе РФ, отнес к «неблагоприятным макроэкономическим условиям», которые, по его мнению, накладываются на «внешние ограничения».

Он также привел расчеты РАН, согласно которым потери федерального бюджета от слишком высокого рубля за 2025 год составили более 2 трлн рублей. В 2026 году рубль укрепляется к доллару — курс достиг 74 рублей, а глава Сбера Герман Греф предрекает спад к концу года до 84–85 рублей.

Министра финансов Антон Силуанов со своей стороны отмечает, что текущий курс рубля некомфортен для экспортеров, однако такая ситуация позволяет сдерживать цены на импортные товары и технологии для граждан. Ранее Минфин и Центробанк объявили, что резко нарастят закупку валюты, чтобы затормозить удорожание рубля и пополнить ФНБ.

Во вторник Сечин жаловался, что российская нефтянка страдает от сильных скачков цен на продукцию на фоне войны на Ближнем Востоке, а также «существенных операционных рисков». Под последними в первую очередь понимаются атаки ВСУ на нефтяные терминалы, НПЗ, резервуарные парки и перекачивающие станции «Роснефти». Сечин также подчеркивал, что в связи с этими рисками компания вынуждена резервировать «части стоимости таких активов», следствием чего может стать дальнейшее ухудшение финансовых показателей.

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