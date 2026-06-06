Более 200 километров за месяц: Украина ускорила создание антидроновых щитов
- 6.06.2026, 22:19
Общая протяженность защищенных маршрутов уже составляет более 820 километров.
Украина продолжает масштабировать антидроновую защиту в прифронтовых регионах. Об этом сегодня, 6 июня, рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.
По его словам, только за май обустроили специальными сетками более 200 км дорог и восстановили почти 38 км поврежденных участков. Общая протяженность защищенных маршрутов уже составляет более 820 км.
- Параллельно восстановили еще 115,5 км автомобильных дорог в прифронтовых областях. Это помогает поддерживать устойчивую логистику, быструю поставку необходимых ресурсов, эвакуацию раненых и более безопасное передвижение военных даже под постоянной угрозой атак дронов, — подчеркнул глава оборонного ведомства Украины Михаил Федоров.