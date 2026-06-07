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Мошенники придумали новую схему обману

  • 7.06.2026, 2:15
Мошенники придумали новую схему обману

В чем ее суть?

«Белпочта» предупредила клиентов о новой схеме, которую применяют мошенники для обмана.

«Злоумышленники направляют по электронной почте и в мессенджерах сообщения о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в сети Интернет, — сообщает «Белпочта». — При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где у него запрашиваются данные банковской платежной карты».

В «Белпочте» уточняют, что направляют клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений «только информационного характера».

«Рассылка сообщений, указывающих на необходимость оплаты почтовых услуг по ссылке в режиме онлайн с последующим вводом данных банковских платежных карт, не осуществляется», — добавили в организации.

Клиентов призвали быть внимательными при переходе по ссылкам.

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