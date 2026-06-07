Мошенники придумали новую схему обману
- 7.06.2026, 2:15
В чем ее суть?
«Белпочта» предупредила клиентов о новой схеме, которую применяют мошенники для обмана.
«Злоумышленники направляют по электронной почте и в мессенджерах сообщения о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в сети Интернет, — сообщает «Белпочта». — При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где у него запрашиваются данные банковской платежной карты».
В «Белпочте» уточняют, что направляют клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений «только информационного характера».
«Рассылка сообщений, указывающих на необходимость оплаты почтовых услуг по ссылке в режиме онлайн с последующим вводом данных банковских платежных карт, не осуществляется», — добавили в организации.
Клиентов призвали быть внимательными при переходе по ссылкам.