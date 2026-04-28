28 апреля 2026, вторник, 13:19
Растущее недовольство Кремлем углубляет раскол в российской элите

  • 28.04.2026, 12:23
Война против Украины все заметнее сказывается на внутренней ситуации в России, усиливая экономические проблемы и снижая поддержку власти. По оценкам аналитиков, это уже привело к углублению разногласий внутри элит из-за недовольства Кремлем, пишет издание Jamestown (перевод — сайт Charter97.org).

Социологи фиксируют падение рейтингов Путина на фоне внутренних трудностей и внешнеполитических неудач. Дополнительное недовольство вызывают ограничения интернета и блокировки мессенджеров, которые все чаще критикуются даже провластными кругами.

Неожиданно резкие оценки прозвучали со стороны близких к правительству источников. В частности, эксперты указывают на зависимость России от иностранных технологий, что ставит под сомнение возможность создания «внутреннего интернета» и собственных решений в сфере искусственного интеллекта.

Ограничения также вызывают тревогу у бизнеса. Региональные интернет-провайдеры уже выступили против новых правил, опасаясь вытеснения с рынка. При этом нарастает напряжение между силовыми структурами и политическими управленцами, которые опасаются падения поддержки электората.

Экономическое давление и сокращение возможностей на рынке труда усиливают протестные настроения даже среди традиционного электората власти — пожилых людей и жителей малых городов.

Эксперты считают, что после завершения войны Россия может столкнуться с усилением борьбы между различными группами влияния. Если заявленные военные цели не будут достигнуты, это способно привести к серьезным политическим изменениям. В противном случае страна, вероятно, сохранит жесткую авторитарную модель управления, но с растущими внутренними противоречиями.

