Китай на треть сократил закупки леса в России 3 26.06.2026, 14:25

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Снижение экспорта затронуло и другие азиатские рынки.

Крупнейший покупатель российских пиломатериалов — Китай — резко сократил их импорт, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику Lesprom Network. В январе–апреле 2026 года экспорт пиломатериалов в Китай сократился на 30% год к году — до 2,6 млн кубометров. В денежном выражении снижение составило 26% — выручка упала до $603,7 млн.

Всего экспорт пиломатериалов из России в январе–апреле 2026 года снизился на 32% и составил около 4 млн кубометров. По итогам 2025 года на Китай пришлось около половины всего экспорта российских пиломатериалов — было поставлено 11,2 млн кубометров. Причинами снижения поставок стали кризис в строительной отрасли, переход части покупателей на более дешевые пиломатериалы, рост логистических затрат и укрепление рубля. По данным Национального бюро статистики Китая, в 2025 году продажи недвижимости в стране упали на 9,5% и достигли минимального уровня с 2009 года. В январе–мае 2026 года площадь проданной недвижимости сократилась еще на 11%.

Снижение экспорта затронуло и другие азиатские рынки. По данным Lesprom Network, поставки российских пиломатериалов в Японию сократились на 19%, в Южную Корею — на 18%. По прогнозу Strategy Partners, экспорт пиломатериалов из России в этом году может снизиться на 7–10%.

Лесная промышленность в России оказалась на пороге системного кризиса, преодоление которого может занять не один год, показало исследование Института экономики Сибирского отделения РАН. Предприятия сократили выручку, нарастили долги, растратили накопленные финансовые ресурсы, а новая ликвидность недоступна из-за высоких кредитных ставок. Тяжелое положение у малых предприятий, говорится в исследовании: «Десяткам компаний предстоит пройти через банкротство», а «фронтальный характер потерь не позволяет рассчитывать на консолидацию отрасли» как на способ смягчения спада. Чистая прибыль отрасли в размере 24,3 млрд рублей в 2021 году к 2024 году сменилась убытком в 11,1 млрд рублей, а совокупный долг компаний вырос в 1,6 раза. В прошлом году убыточной стала каждая вторая компания отрасли. Лесная отрасль одной из первых попала под санкции: уже в апреле 2022 года ЕС запретил импорт российской древесины.

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